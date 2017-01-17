YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kapalı pazar yeri davalarını Gemlik Belediyesi kazandı

Kapalı pazar yeri davalarını Gemlik Belediyesi kazandı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan ve geçen hafta hizmete giren kapalı pazar yeri hakkında belediyeye karşı açılan 6 dava da reddedildi.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, ihalelerin iptali konusunda açılan bütün davaların reddine karar verdi. Gemlik Belediyesi 10 Ocak 2017 tarihinde hizmete giren pazar yeri ile ilgili üç gün boyunca Gemlikli pazarcılara, 3 gün boyunca da Gemlik haricinden gelen pazarcılara yönelik ihale yapmıştı. 6 pazarcı esnafı bu ihalelerin iptali talebiyle Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 6 davanın da reddine karar verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Erol, "Zaten yönetmelik gereği en geç 2017 yılı sonuna kadar sokak pazarlarının tamamının kaldırılması bir zorunluluk olmasına rağmen, Gemlik Belediyesi'nin yaptığı ihalelerin, kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğu iddia edilip davalar açıldı. Mahkeme 6 davanın da reddine karar verdi. Açık teklif usulü ve 10 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilmesinden herhangi bir hukuksuzluğun söz konusu olmadığı tescillendi" dedi.

(MŞ)



17.01.2017 17:10:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER