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Lostra Karesi'den teşekkür



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Bir asırdır Yeni Çarşı'da Balıkesirlilere hizmet veren Lostra Karesi esnafı, teşekkür için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, esnafı Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ile birlikte ağırladı.

Karesi'de bir ilk olan ve modern çağa uygun bir çalışma ortamı sağlanması adına önemli bir hizmet olan Lostra Karesi'nin esnafı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret ederek hizmeti nedeniyle teşekkür etti. Esnafı Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ile birlikte ağırlayan Başkan Yılmaz, Yeni Çarşı'da bulunan ayakkabı boyacılarının yıllardır yaşadıkları sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Karesi Belediyesi olarak şehri küçük dokunuşlarla güzelleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Lostra Karesi, bu mesleği yapan arkadaşlarımıza özgüven kazandırması ve onların farkedilebilir olması açısından önemli bir çalışma" açıklamasında bulundu. Kaymakam Abdulkadir Demir ise "Siz işinizin hakkını verin, gerisini Başkanımız zaten hallediyor" dedi.

Esnaf ise yıllardır süren çilenin Başkan Yücel Yılmaz sayesinde bittiğini belirterek, "Hizmetten tüm esnafımız ve vatandaşımız memnun. Ali Hikmetpaşa Meydanı'nda yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyoruz. Hem rahat bir şekilde çalışabiliyoruz hem de işlerimiz açıldı" dedi.

Esnaf ayrıca Kaymakam Demir'e ziyarette kendilerine eşlik ettiği için teşekkür etti.

(TS-



17.01.2017 17:11:16 TSI

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