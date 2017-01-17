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Salihli'ye modern pazaryeri ve yer altı otoparkı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yıllardır ihmal edilen ve Salihli'nin kanayan yarası haline gelen otopark sorununun çözülmesi amacıyla eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alana yapılacak olan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatı için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını açıkladı.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Salihli'de yaşanan otopark sorununu çözmek için çalışmalara başladığını belirten Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığına dikkat çekerek Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatının 400 günde tamamlanacağını vurguladı. Salihli'nin çehresini değiştirmek ve ilçeye yeni projeler kazandırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Başkan Kayda, yapılacak olan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısının Salihli'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatı için, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mühendisleri ve Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan'ın katılımıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

(BA-AY-Y)



17.01.2017 17:10:00 TSI

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