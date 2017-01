YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocabaş: "Her yeni girişimcilik kursu yeni istihdam demektir"

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği (ESOB) Başkan Vekili Atilla Kocabaş, girişimcilik kurslarının önemine vurgu yaparak, "Her yeni girişimcilik kursu yeni istihdam demektir" dedi.

Kocabaş, Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası'nın açtığı girişimcilik kursunda başarılı olan kursiyerlerin sertifika dağıtım törenine katıldı. Gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Kocabaş, girişimcilik kurslarının ülke ekonomisine katkılarından bahsederek, "Her yeni girişimcilik kursu, yeni istihdam demektir. Yeni girişimcilerimizi Afyonumuza ve ülkemize katkı vermek için çaba göstermelerini bekliyoruz. Biz de ESOB olarak her zaman yeni girişimcilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sertifikalar Kocabaş'ın yanı sıra Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile kursiyerlere dağıtıldı.

17.01.2017

