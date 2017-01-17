17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocabaş: "Her yeni girişimcilik kursu yeni istihdam demektir"

17 Ocak 2017 Salı, 17:08
Kocabaş: "Her yeni girişimcilik kursu yeni istihdam demektir"
Kocabaş: "Her yeni girişimcilik kursu yeni istihdam demektir"

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği (ESOB) Başkan Vekili Atilla Kocabaş, girişimcilik kurslarının önemine vurgu yaparak, "Her yeni girişimcilik kursu yeni istihdam demektir" dedi.
Kocabaş, Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası'nın açtığı girişimcilik kursunda başarılı olan kursiyerlerin sertifika dağıtım törenine katıldı. Gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Kocabaş, girişimcilik kurslarının ülke ekonomisine katkılarından bahsederek, "Her yeni girişimcilik kursu, yeni istihdam demektir. Yeni girişimcilerimizi Afyonumuza ve ülkemize katkı vermek için çaba göstermelerini bekliyoruz. Biz de ESOB olarak her zaman yeni girişimcilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından sertifikalar Kocabaş'ın yanı sıra Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile kursiyerlere dağıtıldı.
(GC-

17.01.2017 17:12:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Çepnili voleybolcular Afyonkarahisar şampiyonu oldu
YEREL

ÇEPNİLİ VOLEYBOLCULAR AFYONKARAHİSAR ŞAMPİYONU OLDU
Afyonkarahisar'da &quot;Haydi Çocuklar Namaza&quot; projesi başlıyor
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA "HAYDİ ÇOCUKLAR NAMAZA" PROJESİ BAŞLIYOR
Dinar'da &quot;Demans ve Alzheimer&quot; ile mücadele sürüyor
YEREL

DİNAR'DA "DEMANS VE ALZHEİMER" İLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Beşiktaşlılar kan bağışında bulundu
YEREL

BEŞİKTAŞLILAR KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Sandıklı'daki kuduz karantinası
YEREL

SANDIKLI'DAKİ KUDUZ KARANTİNASI
Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' sertifikasını aldı
YEREL

DEVLET HASTANESİ, 'ANNE DOSTU HASTANE' SERTİFİKASINI ALDI
Eğitim Bir-Sen'den &quot;çekirdek kadronun çelikleşmesi&quot; eğitimi
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN'DEN "ÇEKİRDEK KADRONUN ÇELİKLEŞMESİ" EĞİTİMİ
AFDOS üyeleri doğa yürüyüşlerine devam ediyor
YEREL

AFDOS ÜYELERİ DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNE DEVAM EDİYOR
AFDOS üyeleri doğa yürüyüşlerine devam ediyor
YEREL

AFDOS ÜYELERİ DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNE DEVAM EDİYOR
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 18 YARALI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 18 YARALI