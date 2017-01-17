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Gölbaşı ilçesinde zabıta ekiplerinden fırın ve kantin denetimi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan okul kantinlerini, fırınları ve yemekhaneleri denetledi.

Denetimler esnasında hijyen kurallarına uymayan işletme sahipleri ise uyarıldı. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı gıda denetçileri ile birlikte ilçede bulunan okul kantinlerini, fırınları ve yemekhaneleri denetleyerek denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapıldı. Çalışanların kılık kıyafetinden, mekan temizliği ve üretim araçlarının temizliğini inceleyen ekipler, fırınlarda da titiz bir çalışma gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan incelemeler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, daha önce denetimden geçip uyarı cezası alan ancak uyarıya uymayan bazı iş yerlerine ceza kesildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, toplum sağlığını önemsediklerini söylenerek, bu amaçlı gıda imalat ve üreticileri ile satıcılar ağırlıklı olmak üzere çeşitli meslek gruplarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edileceği bilgisini verdi.

(CK-SD-Y)



17.01.2017 17:15:18 TSI

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