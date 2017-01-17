YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gölbaşı Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, proje ihalesi gerçekleştirilen kentsel dönüşümün çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, şehir estetiğine uygun, daha sağlam, güvenli ve yaşanabilir binaların inşa edilmesi için çalışan Gölbaşı Belediyesi, Yeni Kent Mahallesi'nde 15 hektarlık alan içerisinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını söyledi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde konut ve iş merkezi inşaatına başlayacağını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "İlçemiz Yeni Kent Mahallesi afet evlerinde yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm ile hem estetik olarak hem de yaşanabilirlik olarak Türkiye'de örnek teşkil edecek bir mimari yapmayı planlıyoruz. Sizlerin daha rahat bir ortamda yaşamanız sosyal ve kültürel alanlar ile afet evlerini Türkiye de örnek olacak şekilde tasarımlamak istiyoruz. Yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm ile daha yaşanılabilir bir ortam, depreme dayanıklı meskenler ve iş yerleri, kapalı otoparklar, yeşil alanlar ve cami gibi yaşamı kolaylaştıran çevreye ve sağlığa önem veren bölgemizde örnek bir mekan oluşturmak için güzide bir proje yapılmaktadır" dedi.

Başkan Özdemir, bu yapılan ihalenin 12 maddeden oluşan projelendirme konularını içerdiğini belirterek bu işlemlerin bitmesinin ardından yıkım ve tekrardan yapım için ikinci bir ihale yapılacağını sözlerine ekledi.

(CK-SD-Y)



17.01.2017 17:16:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER