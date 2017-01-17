17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç çiftçilere destek sürüyor

17 Ocak 2017 Salı, 17:12
Genç çiftçilere destek sürüyor
Genç çiftçilere destek sürüyor
- Proje kapsamında 4 genç çiftçiye 160 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "Şehirden Köye Göç" sloganıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında 4 çiftçiye hibe olarak 160 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Hayvan pazarında düzenlenen dağıtım programında küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, hayvan teslimatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Merkez ilçemizin Yeniköy köyünde 2 çiftçimize 80 adet, Osmaneli ilçemizde 1 çiftçimize 40 adet, Gölpazarı ilçemizde 1 çiftçimize 40 adet, Bozüyük ilçemizde 4 çiftçimize 160 adet, Pazaryeri ilçemizde 1 çiftçimize daha 40 adet, Toplamda 8 çiftçimize, 2 si erkek 38'i dişi olmak üzere 40'ar adetten 320 adet küçükbaş hayvan hibe olarak verilmiştir. Böylece "Şehirden Köye Göç" sloganı altında, il genelinde 101 çiftçimize 516 adet büyükbaş ile 600 adet küçükbaş hayvan hibe edilmiştir. İlimiz genelinde toplamda 86 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi, 15 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi ile 18 adet örtü altı süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliği projesi, 1 adet Kayın Mantarı yetiştiriciliği projesi, 10 adet Kapama Bahçe Kurulumu Projesi, 3 adet Çilek yetiştiriciliği projesi ile 1 adet Arıcılık projesi yapılmış olup, toplamda 4 milyan 20 bin TL tutarındaki 134 adet Genç Çiftçi Projesi gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin daha profesyonel tarım yapmasını her zaman desteklemekte olup, bu proje ile boşalan köylerin tekrar canlanmasını amaçlıyoruz. Projeden faydalanan tüm genç çiftçilerimizin başarılı olacağına gönülden inanıyor, gelecek yıl daha fazla destek almamıza katkı sağlayacaklarını umuyorum. Bu ve benzeri projelerin başarısını yakından takip etmekteyiz. Art niyetli ve başarısız olanlar yapılan hibeyi geri ödediği gibi 5 yıl boyunca Bakanlığımızın hiçbir desteğinden faydalanamayacak olduğunu da belirtiyor, ilimize ve genç çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
(İC-MET-Y)

17.01.2017 17:17:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyesi bir protokole daha imza attı
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ BİR PROTOKOLE DAHA İMZA ATTI
Bozüyük'ten 13 kişi daha kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

BOZÜYÜK'TEN 13 KİŞİ DAHA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Garnizon Komutanı Koç ve Kurmay Balkanı Özaslan'dan Rektör Taş'a ziyaret
YEREL

GARNİZON KOMUTANI KOÇ VE KURMAY BALKANI ÖZASLAN'DAN REKTÖR TAŞ'A ZİYARET
Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2016 yılında 295 olaya müdahale etti, 27 tatbikat gerçekleştirdi
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILINDA 295 OLAYA MÜDAHALE ETTİ, 27 TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ
Bozüyük'te marketlere sıkı denetim
YEREL

BOZÜYÜK'TE MARKETLERE SIKI DENETİM
MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Özkan'dan dava arkadaşlarına mesaj;
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANI ÖZKAN'DAN DAVA ARKADAŞLARINA MESAJ;
Bozüyük'te 2016 yılında 537 çift dünya evine girdi
YEREL

BOZÜYÜK'TE 2016 YILINDA 537 ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRDİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'dan çarpıcı açıklama
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM TAŞ'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bolat'tan Başkan Duymuş'a ziyaret
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ BOLAT'TAN BAŞKAN DUYMUŞ'A ZİYARET
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'un Bozüyük temasları
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ'UN BOZÜYÜK TEMASLARI
Gevye Belediye Başkanı Kaya'dan Başkan Yaman'a ziyaret
YEREL

GEVYE BELEDİYE BAŞKANI KAYA'DAN BAŞKAN YAMAN'A ZİYARET
Kütahya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Korkmaz'dan Başkan Yalçın'a ziyaret
YEREL

KÜTAHYA AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI KORKMAZ'DAN BAŞKAN YALÇIN'A ZİYARET
Şehrin karbon ayak izi analizi toplantıda ele alındı
YEREL

ŞEHRİN KARBON AYAK İZİ ANALİZİ TOPLANTIDA ELE ALINDI
Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
YEREL

TARİH ŞERİDİ VE ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
İlan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemelerinde son gün 1 Şubat
YEREL

İLAN VE REKLAM VERGİLERİNİN 1. TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN 1 ŞUBAT
Başkan Bakıcı birim müdürlerinden faaliyetleri hakkında bilgi aldı
YEREL

BAŞKAN BAKICI BİRİM MÜDÜRLERİNDEN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
Gölpazarı Kaymakamı Bulut'un ilk ziyareti
YEREL

GÖLPAZARI KAYMAKAMI BULUT'UN İLK ZİYARETİ
Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı
YEREL

BİLECİK İL GENEL MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Başkan Yalçın'a din adamlarından ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A DİN ADAMLARINDAN ZİYARET
Kaymakam Duman'a esnaf ziyareti
YEREL

KAYMAKAM DUMAN'A ESNAF ZİYARETİ
Bilecik'te iki hafta aranın ardından futbolda ikici yarı heyecanı başlıyor
YEREL

BİLECİK'TE İKİ HAFTA ARANIN ARDINDAN FUTBOLDA İKİCİ YARI HEYECANI BAŞLIYOR
Gölpazarı Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden büyük başarı
YEREL

GÖLPAZARI GÜNER ORBAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN BÜYÜK BAŞARI
AK Parti Bilecik Aralık Ayı Danışma Meclisi toplantısı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK ARALIK AYI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Başkan Yalçın muhtarlarla toplandı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN MUHTARLARLA TOPLANDI