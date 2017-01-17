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Genç çiftçilere destek sürüyor

- Proje kapsamında 4 genç çiftçiye 160 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "Şehirden Köye Göç" sloganıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında 4 çiftçiye hibe olarak 160 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Hayvan pazarında düzenlenen dağıtım programında küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, hayvan teslimatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Merkez ilçemizin Yeniköy köyünde 2 çiftçimize 80 adet, Osmaneli ilçemizde 1 çiftçimize 40 adet, Gölpazarı ilçemizde 1 çiftçimize 40 adet, Bozüyük ilçemizde 4 çiftçimize 160 adet, Pazaryeri ilçemizde 1 çiftçimize daha 40 adet, Toplamda 8 çiftçimize, 2 si erkek 38'i dişi olmak üzere 40'ar adetten 320 adet küçükbaş hayvan hibe olarak verilmiştir. Böylece "Şehirden Köye Göç" sloganı altında, il genelinde 101 çiftçimize 516 adet büyükbaş ile 600 adet küçükbaş hayvan hibe edilmiştir. İlimiz genelinde toplamda 86 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi, 15 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi ile 18 adet örtü altı süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliği projesi, 1 adet Kayın Mantarı yetiştiriciliği projesi, 10 adet Kapama Bahçe Kurulumu Projesi, 3 adet Çilek yetiştiriciliği projesi ile 1 adet Arıcılık projesi yapılmış olup, toplamda 4 milyan 20 bin TL tutarındaki 134 adet Genç Çiftçi Projesi gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin daha profesyonel tarım yapmasını her zaman desteklemekte olup, bu proje ile boşalan köylerin tekrar canlanmasını amaçlıyoruz. Projeden faydalanan tüm genç çiftçilerimizin başarılı olacağına gönülden inanıyor, gelecek yıl daha fazla destek almamıza katkı sağlayacaklarını umuyorum. Bu ve benzeri projelerin başarısını yakından takip etmekteyiz. Art niyetli ve başarısız olanlar yapılan hibeyi geri ödediği gibi 5 yıl boyunca Bakanlığımızın hiçbir desteğinden faydalanamayacak olduğunu da belirtiyor, ilimize ve genç çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(İC-MET-Y)



17.01.2017 17:17:00 TSI

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