YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'ten 13 kişi daha kutsal topraklara uğurlandı

Bozüyük'ten 13 kişi daha kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'ten özel bir firma aracılığıyla Umre'ye giden 13 kişi dualarla uğurlandı.

Umreye gidenler için Bozüyük Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi. İçerisinde Bozüyük Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız'ın da yer aldığı Umre Kafilesi'ni uğurlama törenine Bozüyük Belediye Başkan Vekili Ayhan Ersoy, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Hayrettin Eldemir ve Nazmi Kuru, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte umreye gidecek vatandaşların aileleri katıldı. Umre kafilesi öncelikle kendilerini geçirmeye gelen dost ve akrabalarıyla helalleşti ve yapılan duaların ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı.

(FSİ-MET-Y)



17.01.2017 17:20:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER