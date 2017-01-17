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Fatsa Devlet Hastanesi doktorlarından başarılı operasyon



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'da ilk laparoskopik roux-n-y gastrik by-pass(obezite) ameliyatı Fatsa Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Fatsa Devlet Hastanesinde vücut kitle indexleri 40 ve 60 olan iki ayrı hastaya laparoskopik (kapalı) yöntemle roux-n-y gastrik by-pass ameliyatı Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Erkan Aksoy tarafından başarılı bir şekilde yapıldı.

Fatsa Devlet Hastanesinde ilk kapalı gastrik by-pass ameliyatının yapıldığını söyleyen Aksoy, "Günümüzün önemli sağlık sorunlarından birisi haline gelen obezitenin değişik cerrahi tedavileri mevcuttur. Bunlardan birisi de gastrik by-pass yöntemidir" dedi.

Daha önce tüp mide ameliyatları yaptıklarını belirten Aksoy, özellikle süper morbid obezlerde (VKİ: 50 ve daha fazla) veya yandaş hastalığı olanlarda (diyabet ve tansiyon gibi) gastrik by-pass yönteminin otoriteler tarafından daha uygun görüldüğünü söyledi.

Gastrik by-pass ameliyatlarında midenin büyük bir bölümü bypass edilerek küçük hacimli (yaklaşık 30-50 cc) bir mide bölümü hazırlanarak ince bağırsaklara dikildiğini belirten Aksoy, "Bu ameliyatta hem diğer obezite cerrahisi ameliyatlarında olduğu gibi mide hacminin küçültülmesi hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak, tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılması hedeflenir. Böylece hastalar hem daha az gıdayla doyar, hem de aldıkları gıdanın bir kısmı emilir. Tüp mideye göre, tip-2 diyabette daha etkili kan şekeri kontrolü sağlar. Kilo verememe veya eski kiloya geri dönme riski çok daha düşüktür. Ameliyat sonrası etkili bir şekilde kilo verilir. Neredeyse 50 yılı aşkın süredir yapılmaktadır. Dolayısıyla obezite ve metabolik hastalıklar üzerine uzun dönem sonuçları en iyi bilinen ameliyat türüdür. Ameliyat öncesi hazırlıklar tüp mideye benzer şekildedir. Bizim hastamızda diyabet ve tansiyon için 8 adet ilaç kullanıyorken şuan hiçbirini kullanmıyor" dedi.

By-pass eğitimini aldığı İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Sümer'e ve imkanlarını sefer eden Kamu Hastaneleri Birliği ve hastane yöneticilerine teşekkür eden Aksoy, uygun hastalarda roux-n-y ve mini gastrik by-pass ameliyatlarına devam edeceklerini belirtti.

Ameliyatı olan Yüksel ve Gülay Güven çifti, "Kilolarımızdan sorunumuz vardı. Artık bu sorunumuz olmayacak ve hocamıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Ordu'da ilk defa Fatsa ilçesinde bu ameliyatın gerçekleştiğini belirten Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, "Fatsa ilçemizde gerçekten önemli başarılı ameliyatlara imza atılıyor. Hastanemiz tam kapasiteli çalışıyor. Hocamızı tebrik ediyor ameliyatı başarılı şekilde geçiren çiftimize acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

(AA-SLH-Y)



17.01.2017 17:21:30 TSI

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