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Bayan doktor lüks otomobiliyle kanala uçtu



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde özel bir hastanede çalışan bayan doktor, karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu.



Kaza, saat 16:30 sularında Aydın-Denizli Karayolu Dallıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 09 MP 002 plakalı otomobil sürücüsü Ayten Valadova, aracıyla birlikte kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Valadova'yı çıkarttı. 112 Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Valadova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, Nazilli'de özel bir hastanede çalışan Op. Dr. Ayten Valadova'nın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(VK-MB-Y)



17.01.2017 17:22:20 TSI

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