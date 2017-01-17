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Diyarbakır'da bilardo müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi.

Arena Bilardo Salonu'nda yapılan ve 150 sporcunun yarıştığı müsabakalarda şampiyonluğu Hacı Arap Yaman elde etti. Diyarbakır'ın dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu olan Hacı Arap Yaman, birinciliğe zorlanmadan ulaşırken, Yüksel Eroğlu ise ikinci oldu. Yılmaz Ayçiçek ve Ömer Arslan üçüncülük kupasını paylaştığı müsabakalarda başarılı olan sporcular Diyarbakır'ı Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti. Diyarbakır Bilardo İl Temsilcisi İhsan Delibaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de bilardo sporunun büyük bir ivme kazandığını söyledi. Delibaş, Ersan Ercan başkanlığındaki bilardo sporunun daha da yaygınlaşması için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu spora elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bilardo sporunun ilimizde daha yaygın hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda geçmiş birikimlerimizle ile Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün destekleriyle bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

(İHA-AKK-S)



17.01.2017 17:22:55 TSI

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