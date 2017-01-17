17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya Kültür Sanat'ta 'Felsefe Konuşmaları' ve 'Perşembe Ezgileri' başlıyor

17 Ocak 2017 Salı, 17:24
Antalya Kültür Sanat'ta 'Felsefe Konuşmaları' ve 'Perşembe Ezgileri' başlıyor
Antalya Kültür Sanat'ta 'Felsefe Konuşmaları' ve 'Perşembe Ezgileri' başlıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Kültür Sanat'ta 'Felsefe Konuşmaları' ve 'Perşembe Ezgileri' 19 Ocak ile 21 tarihlerinde başlıyor.

Genç yetenekler Piyanist ParvinaSharipova ve Viyolonselist Güney Sinemce, 19 Ocak 2017 Perşembe akşamı Antalya Kültür Sanat'ta, Perşembe Ezgileri'nde sahne alıyorlar.
Antalya Kültür Sanat, 19 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek "Perşembe Ezgileri" programında eğitimlerini Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sürdürmekte olan iki genç yeteneği, Piyanist ParvinaSharipova ve Viyolonselist Güney Sinemce'yi ağırlıyor. 2017 Ocak ayında St. Petersburg gerçekleşen 8. Savshinsky Uluslararası Müzik Yarışması'ndan çeşitli dallarda ödüllerle dönem genç sanatçılar, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Bach ve Schostakovichin eserlerini solo ve duo icralarla seslendirecekler.
Akademi Maestro işbirliği ile düzenlenen "Perşembe Ezgileri" programı her ayın üçüncü Perşembe günü, saat 18:30'da Antalya Kültür Sanat Oditoryumu'nda gerçekleşiyor.

Felsefe Konuşmaları
21 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan 'Felsefe Konuşmaları'nın ilk konuğu "Zeki Demirkubuz Sinemasında Açık Kalan Kapılar" başlıklı konuşmasıyla Doç. Dr. Cihan Camcı olacak.
Kültür, sanat ve etkileşen bütün disiplinlerde etkinlikler düzenleyen Antalya Kültür Sanat, 2017 etkinlik programında 'Felsefe Konuşmaları'na da yer veriyor. Felsefeyi akademiden sokağa, gündelik hayatın içine taşımayı hedefleyen ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Felsefe Konuşmaları serisi, her ayın birinci ve üçüncü cumartesi günleri, 17:00-19:00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu'nda gerçekleşecek.
21 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan ilk toplantı, program amacına bağlı olarak, sokaktaki insanın felsefe ile belli başlı karşılaşma alanlarından biri olan sinema ile başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Cihan Camcı'nın "Zeki Demirkubuz Sineması'nda Açık Kalan Kapılar" başlıklı konuşması, 'hayat ve varoluş'u Demirkubuz sinemasından hareketle sorgulayacak.
(SM-Y)

17.01.2017 17:28:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manavgat Toplum Sağlığı Merkezi'nin inşaat ihalesi yapıldı
YEREL

MANAVGAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NİN İNŞAAT İHALESİ YAPILDI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Antalya'da öğrencilerin kar sevinci
YEREL

ANTALYA'DA ÖĞRENCİLERİN KAR SEVİNCİ

Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YEREL

ALANYA'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI
Pilates ve Zumba Manavgatlı kadınların gözdesi oldu
YEREL

PİLATES VE ZUMBA MANAVGATLI KADINLARIN GÖZDESİ OLDU
Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yörük kültürü araştırılacak
YEREL

YÖRÜK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRILACAK
Konyaaltı'nda 'kar' heyecanı devam ediyor
YEREL

KONYAALTI'NDA 'KAR' HEYECANI DEVAM EDİYOR
Vali Karaloğlu altınların sahte olduğu ilk görüşte anlamış
YEREL

VALİ KARALOĞLU ALTINLARIN SAHTE OLDUĞU İLK GÖRÜŞTE ANLAMIŞ
Antalya Limanı'ndan 2,6 milyon ton ithalat ve ihracat
YEREL

ANTALYA LİMANI'NDAN 2,6 MİLYON TON İTHALAT VE İHRACAT
Antalya'daki terör örgütü DEAŞ davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ DAVASI
Finike Devlet Hastanesi'ne röntgen cihazı
YEREL

FİNİKE DEVLET HASTANESİ'NE RÖNTGEN CİHAZI
Yarı yıl hediyesi tiyatro
YEREL

YARI YIL HEDİYESİ TİYATRO
ASAT'tan Korkuteli alt yapısına 52 milyonluk yatırım
YEREL

ASAT'TAN KORKUTELİ ALT YAPISINA 52 MİLYONLUK YATIRIM
Antalya merkezli suç örgütü operasyonu
YEREL

ANTALYA MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
YÖRKAM, yörükleri araştıracak
YEREL

YÖRKAM, YÖRÜKLERİ ARAŞTIRACAK
AŞT'den tatil boyunca ücretsiz gösterim
YEREL

AŞT'DEN TATİL BOYUNCA ÜCRETSİZ GÖSTERİM
Manavgat'taki çocuk istismarı iddiası
YEREL

MANAVGAT'TAKİ ÇOCUK İSTİSMARI İDDİASI
Kumlucalı PÖH adaylarından büyük başarı
YEREL

KUMLUCALI PÖH ADAYLARINDAN BÜYÜK BAŞARI
Muratpaşa'dan kamp desteği
YEREL

MURATPAŞA'DAN KAMP DESTEĞİ
Muratpaşa Belediyesi'nden 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne spor salonu
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 75'İNCİ YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ'NE SPOR SALONU
Kepez'de bilişim sınıfı sayısı 22'ye çıkıyor
YEREL

KEPEZ'DE BİLİŞİM SINIFI SAYISI 22'YE ÇIKIYOR
Başkan Uysal'dan esnafa 'Geçmiş Olsun' ziyareti
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN ESNAFA 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
ATSO 29.Grup Meslek Komitesi'nden Enerya'ya ziyaret
YEREL

ATSO 29.GRUP MESLEK KOMİTESİ'NDEN ENERYA'YA ZİYARET