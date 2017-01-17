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Antalya Kültür Sanat'ta 'Felsefe Konuşmaları' ve 'Perşembe Ezgileri' başlıyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya'da Kültür Sanat'ta 'Felsefe Konuşmaları' ve 'Perşembe Ezgileri' 19 Ocak ile 21 tarihlerinde başlıyor.



Genç yetenekler Piyanist ParvinaSharipova ve Viyolonselist Güney Sinemce, 19 Ocak 2017 Perşembe akşamı Antalya Kültür Sanat'ta, Perşembe Ezgileri'nde sahne alıyorlar.

Antalya Kültür Sanat, 19 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek "Perşembe Ezgileri" programında eğitimlerini Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sürdürmekte olan iki genç yeteneği, Piyanist ParvinaSharipova ve Viyolonselist Güney Sinemce'yi ağırlıyor. 2017 Ocak ayında St. Petersburg gerçekleşen 8. Savshinsky Uluslararası Müzik Yarışması'ndan çeşitli dallarda ödüllerle dönem genç sanatçılar, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Bach ve Schostakovichin eserlerini solo ve duo icralarla seslendirecekler.

Akademi Maestro işbirliği ile düzenlenen "Perşembe Ezgileri" programı her ayın üçüncü Perşembe günü, saat 18:30'da Antalya Kültür Sanat Oditoryumu'nda gerçekleşiyor.



Felsefe Konuşmaları

21 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan 'Felsefe Konuşmaları'nın ilk konuğu "Zeki Demirkubuz Sinemasında Açık Kalan Kapılar" başlıklı konuşmasıyla Doç. Dr. Cihan Camcı olacak.

Kültür, sanat ve etkileşen bütün disiplinlerde etkinlikler düzenleyen Antalya Kültür Sanat, 2017 etkinlik programında 'Felsefe Konuşmaları'na da yer veriyor. Felsefeyi akademiden sokağa, gündelik hayatın içine taşımayı hedefleyen ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Felsefe Konuşmaları serisi, her ayın birinci ve üçüncü cumartesi günleri, 17:00-19:00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu'nda gerçekleşecek.

21 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan ilk toplantı, program amacına bağlı olarak, sokaktaki insanın felsefe ile belli başlı karşılaşma alanlarından biri olan sinema ile başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Cihan Camcı'nın "Zeki Demirkubuz Sineması'nda Açık Kalan Kapılar" başlıklı konuşması, 'hayat ve varoluş'u Demirkubuz sinemasından hareketle sorgulayacak.

(SM-Y)



17.01.2017 17:28:12 TSI

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