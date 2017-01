YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Yanılmaz'a ziyaret

Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Yanılmaz'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta karşılaşması için Elazığ'da bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret etti.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Elazığspor ile karşılaşacak olan Galatasaray Kulübü'nün ikinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Galatasaray ve Milli Takım eski Teknik direktörlerinden Fethi Demircan ve beraberindeki heyet, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret etti. Yönetim kurulunda alınan karar doğrultusunda, şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın üniversiteyi bitirene kadar tüm eğitim masraflarını kulüp olarak karşılayacaklarını belirten Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, Galatasaray Kulüp altyapısının Burak Tolunay için her zaman hazır olduğunu söyledi.

Sporun dilinin dostluk ve kardeşlik olduğunu belirten Özyalçın, "Yenmek, yenilmek ikinci plandadır. Önemli olan dostluktur. Ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Türkiye'nin pek çok şehrini gezdim ancak Elazığ'ı gerçek anlamda çok güzel bir şehir. Baskil kayısı bahçelerini gördüm. Elazığ'ın ciddi bir kayısı üretim merkezi olduğunu gördük. Temiz havası ve tüm güzellikleriyle gıpta edilecek bir şehir" dedi.

Elazığ'ı çok beğendiklerini vurgulayan Galatasaray Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, "Spor, sanat, kültür, her şeyi bu şehirde görebilmek mümkün. İlk kez geliyorum ama şehri gerçekten çok beğendim" diye konuştu.

Elazığlı olmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getiren Galatasaray eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan, "Elazığspor bu sezon başkanımızın gayretleriyle ligde kalacak ve önümüzdeki dönemlerde daha iyi yerlere gelecektir. Bana manen herhangi bir görev düştüğü zaman her zaman Elazığspor'un emrindeyim" şeklinde konuştu.

Galatasaray teknik heyetini ve yöneticilerini Elazığ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "Kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin bizim, gururumuz ve onurumuzdur. Şehidimiz Fethi Sekin menfur bir saldırıyı önlemek uğruna kendisini feda etmiştir. Bir trafik polisi olarak görevi olmamasına rağmen yüzlerce insanın hayatını kurtarmak için cesur bir şekilde hainlere müdahale ederek yüzlerce can kaybının önüne geçmiştir. Elazığspor Kulüp yönetimiyle görüşerek bu maçın tüm gelirini Fethi Sekin'in ailesine verilmesi yönünde karar aldık. Şehidimizin oğlu Burak Tolunay artık hepimize emanettir. Umuyorum ki gelecekte Galatasaray'da oynayan çok önemli futbolcularımızdan biri olur" ifadelerini kullandı.

Heyet ziyarette Başkan Yanılmaz'a GS forması hediye etti.

(CK-AKK-S)



17.01.2017 17:30:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER