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Kaymakam Güney, Samsun'dan gelen meslektaşlarını ağırladı

17 Ocak 2017 Salı, 17:29
Kaymakam Güney, Samsun'dan gelen meslektaşlarını ağırladı
Kaymakam Güney, Samsun'dan gelen meslektaşlarını ağırladı

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Samsun'dan gelen meslektaşlarını ağırladı.
Yılbaşından önce Ünye'de göreve başlayan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e ziyaretler devam ediyor. Bugün aynı meslekten olan Samsun'un Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, Canik Kaymakamı İlhan Turgut, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve Terme Kaymakamı Emin Alıcı, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti.
Atakum Kaymakamı Ali Bakaoğlu, 2002-2005 yıllarında Ünye'de kaymakamlık yaptığını ve burayı hiç unutamadığını, Karadeniz'de Ünye'nin yerinin farklı olduğunu vurguladı.
Kaymakam Güney ise, "Kaymakamlarımıza bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Karadeniz'in incisi olan Ünye ilçesinde meslektaşlarımı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.
(HA-SLH-Y)

17.01.2017 17:33:53 TSI
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