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Vali Güvençer eşiyle birlikte Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti



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MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılı Mart ayında hizmete açılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ziyaretinde tarihi yeniden yaşayan Vali Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer Çanakkale şehitlerini ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha minnet ve şükran duygularını ifade etti.

(AY-Y)



17.01.2017 17:37:51 TSI

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