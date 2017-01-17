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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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AK Parti Kadın Kollarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret

17 Ocak 2017 Salı, 17:36
AK Parti Kadın Kollarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret
AK Parti Kadın Kollarından Başkan Karakullukçu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - AK Parti Arifiye Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldız ve Kadın Kolları üyeleri, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Arifiye Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldız, Başkan İsmail Karakulluçu'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan yeni Anayasa Paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğünü hatırlatan Yıldız, "Biz de Anayasa paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesi halinde, nisan ayı gibi yapılması planlanan referandum için, hazırlarımızı tamamladık. Bu konuda halkımızı bilinçlendirip, Anayasa paketini vatandaşımıza anlatacağız. Sayın; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaya ve O'na destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Başarılı çalışmalarından dolayı Arifiye Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldız'a teşekkür eden Başkan İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada, "Geçmişte birçok ekonomik krize neden olan ülkemizdeki yönetim karmaşasını ortadan kaldıracak yeni Anayasa paketi şu an Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüyor. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, muhtemelen nisan ayı içerisinde de referandum olacak. Ak kadrolar olarak hep birlikte bu süreçte üzerimize düşen görevleri yapacak, vatandaşımızı bilinçlendireceğiz. Çeşitli kesimlerce vatandaşımıza lanse edilmeye çalışılan tek adamlık, diktatörlük gibi yanlış intibaları sileceğiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her türlü desteği verecek, hep birlikte o'na sahip çıkacağız. İnşallah Türkiye'miz birçok cepheden saldırı altında olduğu bu süreci de atlatacaktır. Milli birlik ve beraberlik içerisinde, mazlumların ışığı, umudu ve sığınacağı liman olmaya devam edecektir" dedi.
(RŞ-RFK-Y)

17.01.2017 17:40:10 TSI
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