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Merkezefendi Belediyesi'nden kan bağışına destek



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi, Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu başta olmak üzere tüm belediye personeli kan bağışında bulundu.

Özellikle kış aylarında azalan kan bağışına Merkezefendi Belediyesi'nden destek geldi. Bu anlamda Merkezefendi Belediyesi Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası yaptı. Başta Merkezefendi Belediye Başkanı

Muhammet Subaşıoğlu, belediye personeli ile birlikte kan bağışında bulundu.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek veren Başkan Subaşıoğlu, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başkan Subaşıoğlu, "Şahsım olarak bende sürekli bir kan bağışçısıyım. Vakti geldiğinde mutlaka kan bağışında bulunurum. Özellikle kış aylarında kan bağışının azaldığını görmekteyiz. Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Bu noktada bizde bugün kan bağışına destekte bulunduk. Belediyemizde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına personelimiz yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışında bulunan bütün Belediye personelimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

(SM-



17.01.2017 17:43:46 TSI

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