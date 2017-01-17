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Sanayi Müdürlüğü'nden muhtarlara davet

17 Ocak 2017 Salı, 17:47
Sanayi Müdürlüğü'nden muhtarlara davet
Sanayi Müdürlüğü'nden muhtarlara davet

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü milli değerlerimize sahip çıkmak ve gelecek nesillere birer kültürel miras olarak bırakabilmek için Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı almamış yöresel yemek ve geleneksel ürünlerin tescilini hedefliyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış, 2017 hedefleri kapsamında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı almamış yöresel yemek ve geleneksel ürünlerin tescil edilmesi amacıyla muhtarlara çağrıda bulunarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile irtibata geçmelerini istedi. Kalmış, tarım ürünleri, gıda maddeleri, el sanatları gibi belli bir yöreye mal olmuş ürünlerin Coğrafi İşaret olarak tescillenebildiğini ve böylece yöreye ait ürünler ve üretim metotları ile coğrafi kökenlerine dayalı kalite standartlarının korunduğunu belirtti.
Manisa'nın zengin bir tarihsel geçmişe sahip olmasından dolayı, farklı kültürel zenginlikleri içerdiğini ifade eden Kalmış, "Birçok ilçemizde yöresel ürünlerin ve yemeklerin mevcudiyetini bilmekteyiz. Genel olarak ilimiz için; üzüm, Mesir Macunu ve Manisa Kebabı gibi değerlerimizi sayabilirken, Akhisar ilçemizde zeytin, Kırkağaç ilçemizde sura ve kavun, Soma ilçemizde Yağcıllı fasülyesi, Alaşehir ilçemizde kapama, Kula ilçemizde şekerli pide ve güveç, Demirci ilçemiz de ise hünnap ve Demirci Kebabı gibi birçok kültürel zenginliğimiz ve tarım ürünümüz yer almaktadır. İl Müdürlüğümüzün 2017 yılı hedefleri içinde, ilimize ait yukarıda kısaca örneklenen ve şu ana kadar Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı almamış zenginliklerimizin tescil edilmesi yer almaktadır. Ülkemizde Coğrafi işaret tescili konusunda, Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarından olan Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilidir. Mahallelerinde üretilen yöreye has tarım ürünleri, yemek türleri veya geleneksel ürünler bulunan muhtarlarımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü arayarak bildirebilirler. Kendi milli değerlerimize sahip çıkmak ve gelecek yeni nesillere bunları birer kültürel miras olarak bırakabilmemiz için hepimize görev düşmektedir" dedi.
(AY-Y)

17.01.2017 17:51:02 TSI
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