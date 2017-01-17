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Vali Altınparmak kan bağışında bulundu

17 Ocak 2017 Salı, 17:48
Vali Altınparmak kan bağışında bulundu
Vali Altınparmak kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Türk Kızılayı Denizli Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek, kan stokları hakkında bilgi aldı. Vali Altıparmak ziyareti sırasında kan bağışında da bulundu.
Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu ve Kan Bağış Merkezi Müdürü Uz. Dr. Mustafa Balıkçıoğlu tarafından karşılanan Vali Altıparmak, Kan Bağış Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Denizli'nin kan stoku ve kan bağış oranları hakkında bilgiler alan Altıparmak, Kızılay'ın 149 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da meydana gelen afet, savaş ve buna benzer kan ihtiyacının olduğu birçok durumda ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Altıparmak, "Kan bağışında İlimizin de içinde bulunduğu İzmir Bölge Kan Merkezinin, Türkiye'de 345 bin 435 ünite ile ilk sırada yer alması çok önemli. Denizli olarak 2016 yılı hedeflenen 43 bin 250 ünitenin üzerine çıkılıp 45 bin 518 ünite kan bağışı alınması Denizlili vatandaşlarımızın bu konuya olan hassasiyetlerini göstermiştir. Türk insanının yardımseverliğini, insani değerlere verdiği önemi ve ülkemizin büyüklüğünü tüm dünyaya gösteren öncü ve örnek bir kurumumuz olan Tüm Kızılay çalışanlarına, bu amaca doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Altıparmak daha sonra kan bağışında bulundu.
(SM-

17.01.2017 17:52:52 TSI
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