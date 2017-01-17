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Terasta mahsur kalan şahıs kurtarıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da terasta mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez İmamaağa Mahallesi 1963. Sokakta bulunan iki katlı binanın terasına çıkan 7 yaşındaki Mahir Polat'ın üzerine kapı kapanınca terasta mahsur kaldı. Anahtarı olmadığı için terası açamayan çocuğu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan çocuğu itfaiye aracıyla terastan kurtardı.

(AHM)



17.01.2017 17:55:01 TSI

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