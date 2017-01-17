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Amatör futbolcular, yaban hayatını da unutmadı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 yıl aradan sonra tekrar amatör liglere dönmeye hazırlanan Huğluspor Amatör Futbol Takımı, antrenmanlarını sürdürürken doğada açlıkla karşı karşıya kalan yaban hayatını da unutmadı.

Bu yıl Şubat ayında başlayacak olan 2.Amatör Küme'de mücadele verecek olan sarı siyah renklere sahip Huğluspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği idman programlarıyla sürdürüyor. İdmanlar, bölgede 1 metrenin üzerinde yağan karın ardından yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen durmadan devam ederken, Huğlusporlu futbolcular, sosyal sorumluluk alanında da örnek çalışmalara imza atıyor. Futbolcular, son idman programında yaban hayatına sahip çıktı. Sahalarının kar örtüsü altında olması nedeniyle idmanlarını uygun yol güzergahlarında yapan futbolcular, yanlarında poşetler içerisinde getirdikleri ekmekleri koşu güzergahı üzerindeki doğal alanda muhtelif noktalara bıraktı.

(ARÖ-FM-Y)



17.01.2017 17:55:05 TSI

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