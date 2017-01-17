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Seçuk'ta e-ticaret yapmak isteyen esnafa destek eğitimi



(Fotoğraflı)



Nilüfer Öztürk Silay

İZMİR (İHA) - Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESO), e-ticaret yapmak isteyen esnaflara ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.

Selçuk ilçesinde, esnafa e-ticaret seçeneğini sunan Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESO) hareke geçti. Çalışmalar kapsamında oda, e-ticaret yapmak isteyen esnaflara ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaya başladı. SESO Başkan Vekili Özgür Aydoğan'ın koordinatörlüğünde başlayan çalışmaların, esnafa olumlu katkı sağlayabileceği bildirildi.

İlçede web tasarım ve e-ticaret konusunda hizmet veren firmaların kendileri ile iletişime geçmelerini isteyen SESO Başkan Vekili Özgür Aydoğan, "Yeterlilik söz konusu ise esnaflarımızı ilçemizde hizmet veren firmalara yönlendirmek tercihimizdir. E-ticaret konusunda geride kalmamız için hiçbir sebep yok. Dezavantajımız esnafımızın sorularına cevap bulamaması, teknik yetersizlik ve danışacak tarafsız bir kurum desteğinin olmayışıdır. Bizler SESO olarak ilçemizde e-ticaret yapmak isteyen esnaflara doğru bilgi akışını sağlamak ve sağlıklı bir çalışma altyapısı yaratmak adına e-ticaret konusunda çalışmalarımıza başladık. E-ticaret esnafımızın tamamını direk etkilemese de önemli bir kesimin uzun süredir ilgisini çekmekte olan bir yöntem. Ödeme sistemleri, web hizmetleri ve kargo çözümleri konusunda birçok esnafımızın yeterli şekilde bilgilendirilmediğini görüyoruz. Maliyetleri düşürmek, müşteri sayısı arttırmak, dolayısı ile ticaret hacmini genişletmek açısından e-ticaret oldukça önemli" dedi.

(NÖS-HG-Y)



17.01.2017 17:57:27 TSI

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