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Muş'ta karla mücadele 2 milyon TL harcandı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından karla mücadele çalışmalarına şu ana kadar 2 milyon lira harcandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı ve kırsal kesimlerde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kış sezonu boyunca 3 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapıldığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şu ana kadar 2 milyon lira harcama yaptıklarını söyledi. Ulaşıma açılan köy yollarının tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapandığını ve bunun için sürekli ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yentür, "Özellikle yüksek rakımlı ve kırsal kesimlerde tipi yolu ulaşıma kapattığı gibi ekiplerin çalışmasını da olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşımın aksamaması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu kış sezonunda kapanan yolları 5 tur dönerek açtık. Karla mücadele çalışmamızda şu anda 2 milyon lira harcama yaptık" dedi.

(NA-MSA-Y)



17.01.2017 18:05:34 TSI

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