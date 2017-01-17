YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenişehir Devlet Hastanesi'nden ameliyat rekoru

Yenişehir Devlet Hastanesi'nden ameliyat rekoru



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Devlet Hastanesi, son bir yıl içinde yapılan ameliyatlar ile rekor kırarak, büyük şehirlerdeki hastaneler ile yarışmaya başladı.

Op. Dr. Abdullah Obut, ortopedi alanında ilçe hastanesinde yapılacak bütün ameliyatları yapmaya başladıklarını belirterek, "Bir yıl zarfında 550 ameliyat yaptık. Bunların 180 tanesi diz, 35 tanesi kalça protezi. Omuz, diz, sporcu ameliyatları gibi birçok başarılı ameliyatı hastanemizde yapıyoruz. Yaptığımız ameliyatlar ile Yenişehir Devlet Hastanesi bugün birçok şehir merkezindeki hastaneler ile yarışır hale geldi" dedi.

Hastalar ise, başka illere gitmekten kurtulduklarını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

(MŞ)



17.01.2017 18:11:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER