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Yurdunuseven: "Anayasa değişikliği AK Parti ve MHP'nin oyları ile yürürlüğe girecek"



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, tıkanan siyasal sistemin yeni anayasa ile çözüme kavuşacağını söyleyerek, "Sistemin işlevsel bir hale getirilmesi için Anayasa değişikliği teklifimiz TBMM'de AK Parti ve MHP oyları ile yürürlüğe girecek" dedi.

Başkan Yurdunuseven, her hafta Salı günleri parti binasında düzenlenen basın toplantısında yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Yurdunuseven, toplantıda yaptığı konuşmada Anayasa değişikliği ile tıkanan sistemin yeniden işlevsel bir hale geleceğini ifade ederek, TBMM'deki yapılan oylamaların ardından son sözü milletin söyleyeceğini dile getirdi. Yurdunuseven, "TBMM Ocak ayı başından itibaren Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalara başladı. Elhamdülillah 18 madde 340'ın üzerindeki oylarla ayrı ayrı kabul edildi. Değişiklikle ilgili olarak 2. tur oylamada Çarşamba günü yapılacak. Baştan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Bu bir rejim değişikliği değildir. Bu sistemde bir tıkanma söz konusu idi. Sistemin işlev bir hale getirilmesi için anayasa değişikliği teklifimiz TBMM'de, AK Parti ve MHP oyları ile yürürlüğe girecek. Fakat CHP'nin bütün engellemelerine rağmen, bir milletvekilinden beklenmeyecek tavırlarına rağmen 18 madde ilk turda kabul edildi. İnşallah ikinci tur oylamadan da geçerek en kısa zamanda referanduma giderek halkımıza sunacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'Milli İrade' baş üstündedir ve saygı duyacağımızı defalarca belirttik. Fakat TBMM'de Meclis Başkanının oturduğu yerin arkasında 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazsa da CHP'liler maalesef bunu özümseyemediler. Milli iradeye saygı duymama yönünde kararları koydular. Biz tekrar söylüyoruz ki Anayasa değişikliği mecliste kaç oyla geçerse geçsin halkımız önüne gelecek. Milli irade ne derse o olacaktır" diye konuştu.

(HK-GC-



17.01.2017 18:20:29 TSI

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