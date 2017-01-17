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Çorum'dan Halep'e 5 TIR yardım



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ÇORUM (İHA) - Çorum'da İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 125 ton gıda malzemesi ve giyecek uğurlandı.

Yardım Tır'larının Halep'e uğurlanması nedeniyle dernek binası önünde düzenlenen törende konuşan İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum İHH olarak 5 Tır 125 tondan oluşan insani yardım malzemelerinin yola çıktığını söyledi.

Bugüne kadar Suriye'ye 37 yardım tırı gönderdiklerini belirten Özkabakçı, "2011 yılından Suriye'de savaş başladığından beri yardım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İHH olarak Türikye genelinde yaklaşık şuana kadar 13 bin Tır, 330 bin ton insani yardım malzemesini Suriye'ye ulaştırmıştır. Çorum halkının selamlarını ve yardımlarını oradaki yetim çocuklarımıza ileteceğiz. Suriye'nin her tarafında zulüm tüm şiddetiyle devam ediyor. Halep'ten tahliye edilen insanların çığlıkları yüreğimizi dağlıyor. 'Bize yardım edecek kimse yok mu?' diyen çocuk, kadın ve yaşlıların sesine kulak vermek için, üzerimizdeki yükü atmak, vebalden kurtulmak için yola çıkıyoruz" dedi.

Dernek binası önünde yapılan duanın ardından yardım tırları Halep'e gitmek üzere yola çıktı.

(MMY-BÖ)



17.01.2017 18:20:18 TSI

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