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Başkan Çelik Adıyaman'ın sıcak kanlılığından bahsetti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Çelik, AK Parti iktidarı döneminde gençlere yönelik yapılan çalışmalardan örnekler vererek, son anayasa oymasında gençler için kabul edilen maddelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kutlu'ya da ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Çelik, Adıyamanlıların sıcakkanlılığına vurgu yaptı. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin geleceği olan gençliğin gayretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Özellikle son yıllarda AK Parti'mizin uygulamaya koyduğu çalışmalarla gençlerimiz yaşamda daha aktif rol almaya başladılar. İnşallah geleceğimiz, bilinçli bir gençlikle daha da güvende olacaktır. Ziyaretimize gelen partimizin Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanına ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları yöneticileri, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları yöneticileri hazır bulundu.

(CK-SD-Y)



17.01.2017 18:20:25 TSI

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