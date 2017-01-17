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Odunpazarı Belediyesi'nden çocukların mutluluğu için yeni bir adım

17 Ocak 2017 Salı, 18:21
Odunpazarı Belediyesi'nden çocukların mutluluğu için yeni bir adım
Odunpazarı Belediyesi'nden çocukların mutluluğu için yeni bir adım
- Annelerin gözü arkada kalmayacak
- Başkan Kurt; "Çocuklara yönelik plan ve projelere önem veriyoruz"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - 'Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı' fikrini benimseyen Odunpazarı Belediyesi, çocuklara yönelik projeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Odunpazarı Belediyesi son olarak Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne Emek Nar Tanem Oyunevi açtı.
Emek Nar Tanem Oyunevi'nin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yarımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çocuklara yönelik plan ve projelere önem veriyoruz"
Açılışta konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak yönetime geldikleri ilk günden itibaren çocuklara yönelik plan ve projelere önem verdilerini belirtti. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Onlarca aileye ve yüzlerce çocuğa; çağdaş, hareketle oyun temelli, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yarattık. Açacağımız yeni oyunevi ile özellikle çocuklarıyla pazar alışverişine gelmek zorunda kalan kadınlarımıza bir kolaylık sağlayalım istiyoruz. Onların rahatça alışveriş yaparken, çocuklarını da güvenle bırakabilecekleri bir yer olsun istedik. Emek Nar Tanem Oyunevi olarak bugün hizmete girecek olan bu sosyal projemizin, Emek Mahallesi sakinlerinin ve çocuklarının yaşamına katkı sunacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın renkli dünyalarına yeni renkler katarak, okul öncesi eğitimlerine Odunpazarı Belediyesi olarak biz de üstümüze düşeni yapacağız, bilmenizi istiyorum. Bundan sonra pazara geldiğinizde çocuklarınız daha rahat bir ortamda olacak."

Pazara giden anneler çocuklarını Nar Tanem Oyunevi'ne bırakacak
Emek Mahallesi'nde Salı günü kurulan halk pazarına giden annelerin pazar alışverişlerini rahat yapabilmeleri için Odunpazarı Belediyesi tarafından Emek Nar Tanem Oyunevi açıldı. Emek Nar Tanem Oyunevi sayesinde kadınlar pazar alışverişini daha kolay yapacak ve daha az yorulacak. Anneleri pazar alışverişi yaparken de çocuklar kaliteli bir ortamda, eğlenceli vakit geçirecek. Pazar alışverişi yapmak için Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne gelen anneler, 1,5 saatliğine 2-10 yaş arası çocuklarını Emek Nar Tanem Oyunevi'ne bırakabilecek.
(MK-MET-Y)

17.01.2017 18:25:48 TSI
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