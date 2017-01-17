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Vali Kaban, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Ali Kaban Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi atölyelerinde incelemelerde bulundu ve yılsonu karma sergisini gezdi.

Zonguldak Valisi Ali Kaban; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi'nin atölyelerinde incelemelerde bulundu. Fakülte Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı'nın eşliğinde atölyeleri gezen Vali Kaban öğrencilerin yaptığı eserleri inceledi.

Fakülte öğretim elemanlarının da eşlik ettiği incelemelerde Vali Ali Kaban ve Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ilk olarak fakülte öğrencilerinin çalıştığı atölyeleri gezdi. Atölyelerdeki eserler hakkında öğretim elemanlarından bilgiler alan Kaban ve Özer öğrencilerin eserlerini inceleme fırsatı buldu.

Ardından heykel atölyesine geçen Vali Kaban ve Rektör Özer aynı zamanda heykel sanatçısı olan Fakülte Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı yaptığı eserleri inceledi. Yakın zamanda Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsüne yapılması planlanan, 1995 yılında yaklaşık 10 bin Bosnalı'nın hayatını kaybettiği Srebrenitsa kentinde yaşanan katliamda hayatını kaybedenler anısına yapılacak olan Srebrenitsa anıtını da inceleyen Vali Ali Kaban'a Ali Asgar Çakmakçı tasarladığı anıt hakkında detaylı bilgiler verdi.

Atölye incelemelerinin ardın Vali Ali Kaban, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı ve öğretim elemanları Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ne geçti. Burada üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin Dönem Sonu Güncel Sanat Karma Sergisini gezerek eserler hakkında detaylı bilgi aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her alanda olduğu gibi sanat alanında da Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Zonguldak Valisi Ali Kaban şunları söyledi:

"Üniversitemiz şehrimize her bakımdan olumlu katkılar sunuyor. Üniversitemize yapılan eğitim, bilimsel ve akademik çalışmaların yanında kültür ve sanat çalışmalar da şehrimiz için oldukça önemli. Güzel Sanatlar Fakültemiz öğrencileri ve öğretim elemanlarımız çok başarılı eserler ortaya çıkarıyor. Bu hem üniversitemiz hem de şehrimiz için gurur ve mutluluk verici. Bu çalışmalarda sayın rektörümüzün ve öğretim elemanlarımızın katkısı çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Sergiyi gezen Zonguldak Valisi Ali Kaban'a ziyaretinin anısına Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı'nın yaptığı bir eser hediye edildi.

(OA-OA-Y)



17.01.2017 18:59:54 TSI

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