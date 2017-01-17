YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş:

Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş:

- "Soğuk havalar kulunç ağrısını tetikliyor"



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Kış mevsiminde kas sertleşmelerinin daha çok görüldüğüne dikkat çeken Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, "Özellikle kulunç olarak bilinen sırtın üst kaslarını etkileyen soğuk, zaten kasılı halde olan kasın daha da sertleşmesine neden olarak ağrılara yol açıyor" dedi.

Yaz sıcakları kasları gevşetirken, kış soğukları kasların daha çok kasılmasına neden olduğunu, bu kasılmalardan en çok etkilenen bölgelerden biri, halk arasında 'kulunç' olarak bilinen sırtın üst bölgesindeki kaslar olduğuna belirten Dr. Feramiş Ender Güngüneş, "Bu bölgedeki kasların soğuk havayla birlikte eski elastikiyetini kaybederek sertleşebilir. Böylece kendisi ve çevresindeki kasların hareketleri son derece ağrılı olur. Oysa kış aylarında bu kasları daha iyi koruyarak ağrıların önüne geçebilirsiniz" şeklinde konuştu.



"Ofis çalışanları daha çok etkileniyor"

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, "Tıbbi adı 'fibromiyalji' olan kulunç ağrısı, sırt bölgesinde, boynun arka kısmında olabileceği gibi, daha yaygın bir bölgede hissedilebiliyor. Kulunç ağrısı, yaşa ve cinsiyete bağlı olmadan, daha sık ofis çalışanlarında sürekli oturma pozisyonuna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kasları aşırı ve kötü kullanan ve oturma pozisyonu bozuk olan herkes risk altında bulunuyor" ifadelerini kullandı.



"Güne egzersiz yaparak başlayın"

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, "Kulunç ağrılarıyla karşılaşmamak için sabahları yapılacak birkaç basit germe egzersizinin işe yarayacağını söylüyor. Bacaklar ile yapılan germe veya esneme egzersizleri kasların uzamasını sağlayarak hareketlere uyumu kolaylaştırıyor. Aynı şekilde sırt bölgesinde her iki kürek kemiğini geriye doğru çekerek gerçekleştirilecek esneme hareketleri faydalı oluyor. Bu hareketi sabahları 5 kez 30 saniye gibi kısa bir süre yapmak bile, kulunç ağrısına karşı etkili. Gün içerisinde her iki saatte bir oturur pozisyondayken hafif doğrulup yine kürek kemiklerini geriye çekerek bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz" diye konuştu.



"Teşhis konulması son derece kolay"

Kulunç ağrısının teşhisinde hasta şikayetleri yol gösterici bir özellik taşıdığını anlatan Dr. Feramiş Ender Güngüneş, "Klinik muayene yapıldıktan sonra hastalığın tanısı rahatlıkla konuyor. Kişiye kulunç teşhisi konulduysa bu ağrılı bölgelere yapılan sıcak uygulamalarla sertleşmiş kasların yumuşatılması amaçlanıyor. Kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar ise şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca manuel terapi (elle yapılan fizik tedavi) ile kaslardaki sertleşme en aza indirgenebiliyor" dedi.

(BÖ-ÖZ-Y)



17.01.2017 19:16:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER