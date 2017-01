YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Çorum teşkilatları referanduma hazır

KIRIKKALE (İHA) - AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Mahalle Teşkilatlarının çalışmalarını inceledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, önümüzdeki aylarda yapılacak olan ve anayasa değişikliği paketini içeren referandumun Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, Çorum teşkilatlarının referanduma hazır olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanlığında merkez ilçe mahalle teşkilat çalışmalarını inceleyen Karadağ, "Bizler seçilmiş insanlarız, görevlerimizin hakkını vermek zorundayız. AK Parti'nin en büyük gücü gönüllü olarak gece gündüz demeden çalışan siz değerli arkadaşlarımızın ve milletimizin desteğiyle bugünlere geldik. 15 yıldır ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunun ve gücünü milletten aldığının altını çizen Karadağ, "Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bir partide siyaset yapıyoruz. Onun kurduğu partide siyaset yapmak sorumluluk ve O'nun çalışmasına ayak uyduracak bir performansla çalışmayı gerektiriyor. Onun için bize durmak yakışmaz, çalışmak yakışır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dava adamlarına ihtiyacı olduğunu kaydeden Karadağ, "Dava adamları şunu çok iyi bilirler ki; aslolan davadır. Dava büyüktür ve onun büyüklüğü karşısında bizim adımızın, sanımızın, unvanlarımızın, mevkilerimizin hiçbir önemi yoktur. Dahası, davası olmak, çoğu zaman bir şeylere sahip olmaktan ziyade, bir şeylerden feragat etmeyi gerektirir. Büyük davalar büyük adamlarla yürür. Büyük davalar, fedakâr ruhlu, ahlaklı, erdemli insanların omuzlarında kemale ulaşır. AK Partili insan, her şeyden önce bir hizmet insanıdır. İhtiyaç sahibi herkese gücü yettiğince yardımcı olur. Mazlumu korumayı, zalimin zulmüne mani olmayı, herkese hayırlı öğütte bulunmayı bir insanlık görevi bilir ve gereğince hareket ederek bu doğrultuda hizmet eder." diye konuştu.

Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı olarak görev aldığım yıllardan itibaren bu konuların nedenli uğraş gerektiren bir durum olduğunu bildiklerini aktaran İl Başkanı Karadağ, "Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar kardeşim göreve geldikten sonra bu çalışmalarımız daha da hızlandı. Referandum sürecine girdiğimiz şu günlerde gerek üye güncellemeleri, gerek mahalle oluşumları, gerekse sandık çalışmaları konusunda titizlikle hareket ettiğini görmekteyiz. Siz değerli mahalle teşkilatlarımızın yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Yapılan her güzel çalışmanın arkasında merkez ilçe başkanımızın ve mahalle teşkilatlarımızın olduğunu biliyorum." dedi.

"Uyum içersinde çalışacağız"

Mehmet Karadağ, "Şunu herkes bilmelidir ki; AK Parti bir dava partisidir. Milletin geleceğini inşa etme partisidir. Geçmişini koruyarak geleceğe yürüyen partidir. Dolayısıyla teşkilatımızın her kademesinde arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için tüm gayreti göstereceğiz. Teşkilatlarda uyum esastır, uyum olmayan teşkilatlarda her türlü sorunu yaşarız. Çorum teşkilatı olarak koyduğumuz hedeflere, yakaladığımız bu uyum ile ulaşacağımıza inanıyorum. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bir partide siyaset yapıyoruz. Onun kurduğu partide siyaset yapmak sorumluluk ve O'nun çalışmasına ayak uyduracak bir performansla çalışmayı gerektiriyor. Onun için bize durmak yakışmaz, çalışmak yakışır. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın dediği gibi; devam ettiğimiz bu kutlu yürüyüşte milletimizden bir dakika bile ayrı gayrı düşmeden ilerliyoruz. Bizim en temel dayanağımız, milletimize olan inancımız ve güvencimiz oldu. Hamdolsun ki bu yüce gönüllü millet de bu ülke için kurduğumuz hayallere ortak oldu ve bizi daima canı gönülden destekledi. Her zaman, her şartta karamsarlığa, umutsuzluğa zerre kadar prim vermeden, aşkla, heyecanla yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü biz bu topraklarda asırlar boyu hüküm süren bir milletin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

"Referanduma hazırız"

Türkiye'mizin geleceği açısından son derece önemli olan referandum sürecine girdiklerini kaydeden İl başkanı Karadağ, "Referandum sistem değişikliği olarak bu zamana kadar yapılan tüm seçimlerden çok daha önemlidir. Seçim çalışmalarımıza başladığımız bugünlerde il ve ilçelerimizde Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi kurduk. Referanduma giderken teşkilat çalışmalarımızın özelikle merkez ilçemizin mahalle teşkilatlarımızın oluşturulması, sandık kurullarımızın oluşturulması, seçmen güncellemelerimizin yapılması bitmek üzere. Bu manada merkez ilçe teşkilatımız diğer ilçe teşkilatlarımıza örnek oluşturuyor. İlçe başkanları toplantımızda merkez ilçe başkanımızı ve sizleri örnek gösteriyorum. Bu azimli, özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Erhan başkanıma ve sizlere de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

(BÖ)



17.01.2017 19:30:11 TSI

