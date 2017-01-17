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CHP'lilerden 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi

17 Ocak 2017 Salı, 20:13
CHP'lilerden 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi
CHP'lilerden 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA)  CHP Edirne İl Yönetimi ve parti üyeleri, anayasa değişikliğine karşı, başlatılan 'Ayağa Kalkıyoruz' isimli eylemi 2'inci gününde devam etti.
TBMM'de Çarşamba günü ikinci turu görüşülecek olan anayasa değişikliğine karşı CHP tarafından başlatılan 'Ayağa Kalkıyoruz' isimli eylemi 2'inci gününde de Atatürk Anıtı önünde devam etti. Anıt önünde toplanan CHP'liler ellerinde Türk bayrakları ile demokrasi ve özgürlük için 'Hayır' dedi.
CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse'nin yaptığı konuşmanın ardından CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla söz konusu anayasa değişikliği ilgili tepkilerini dile getirdi.
(AC-ÖZ-Y)

17.01.2017 20:17:59 TSI
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