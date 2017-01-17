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Meşe palamutlarını toprakla buluşturacaklar



(Fotoğraflı)



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Zeki Cevher İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Maarif Hareketi kapsamında ''Bin Meşe Bin Umut'' projesi başlattı.

2. sınıf öğretmenlerinden Melek Uzun'un koordinatörlüğünde 2-F sınıfı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında ilçeye bağlı mahallelerdeki meşelik alanlardan toplanan meşe palamutlarının öğrenciler tarafından yetiştirme poşetlerine dikilerek büyümelerinin sağlanacağı, fidan haline gelen palamutların daha önce belirlenen alanlara dikileceği belirtildi. TEMA Vakfı'nın da destek verdiği proje sayesinde öğrencilere doğa sevgisi ve bilincinin kazandırılmasının amaçlandığı, 30 öğrencinin ve velilerin katılımıyla 2 bin fidanın dikimini gerçekleştirildiği belirtildi. Proje çalışmalarının Nisan ayına kadar devam edeceği, fidelerin belirlenen bölgelere dikilmesi ile sona ereceği kaydedildi.

(ACİ-SLH)



17.01.2017 21:18:30 TSI

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