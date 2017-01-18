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Voleybolun yıldızları kupalarını kaldırdı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:06
Voleybolun yıldızları kupalarını kaldırdı
Voleybolun yıldızları kupalarını kaldırdı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da Okullar Arası Yıldızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında heyecan sona erdi. Kızlarda Gazipaşa Ortaokulu, erkeklerde de Mustafa Kiriş Ortaokulu il şampiyonluk kupalarını kaldırmanın coşkusunu yaşadı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Yıldızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında çekişmeli ve zevkli maçlar sonunda kupalar sahiplerini buldu. 11 Kasım 2016 günü başlayan ve 38 kız okul takımının mücadele ettiği müsabakalarda il şampiyonu Gazipaşa Ortaokulu oldu. 12 Aralık 2016 günü başlayan ve 11 erkek takımının ter döktüğü maçlarda il birinciliğini Mustafa Kiriş Ortaokulu kazandı. İkincilik maçlarında kızlarda Özel Naci Akdoğan Koleji, Atabey Koleji'ni 3-1'lik skorla mağlup ederek il ikinciliği kupasının sahibi oldu. Erkeklerde ise Karacasu Hafız Mustafa Kavurmacı ve Refikası Hatice Hanım Merkez Ortaokulu ile karşılaşan Kuşadası Arife Bayram Bayözlü Ortaokulu rakibini 3-0 mağlup ederek il ikinciliğini elde etti.

Kupalar Sahiplerini Buldu
Final maçlarının sonunda yapılan törende Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Sorumlusu Hamide Ercan, Okul Sporları İl Temsilcisi Ayhan Afşar, Voleybol İl Temsilcisi Mustafa Tankut, okul idarecileri ve öğretmenler, dereceye giren okul takımlara başarı belgesi, madalya ve kupaları takdim etti.

Şampiyonlar Muğla'da Temsil Edecek
Aydın il şampiyonları Gazipaşa Ortaokulu Kız Voleybol Takımı ile Mustafa Kiriş Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı, Muğla'da Ortaca ilçesinde 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup Birinciliği müsabakalarında Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı.
(MB-S)

18.01.2017 08:11:59 TSI
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