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Gülşehir'de huzur operasyonu yapıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:40
Gülşehir'de huzur operasyonu yapıldı
Gülşehir'de huzur operasyonu yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gülşehir ilçesinde huzur operasyonu yapıldı.
Gülşehir'de İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın da katılmış olduğu huzur operasyonunda 182 şahsın kimlikleri kontrol edilirken kasten yaralama suçundan aranan İ.Ç isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan aparat ele geçirildiği öğrenildi. Yine Gülşehir'de yapılan araç kontrollerinde de bir şahıs üzerinden blow mini mod 2003 ibareli tabanca ile bir adet şarjör ele geçirilirken şahsın hakkında ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun muhalefeti suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde yapılan huzur operasyonu sonrasında 9 umuma açık iş yeri denetlenirken, 60 araç kontrol edildi. Yapılan araç kontrollerinde ise 6 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı.
(COŞ-SK)

18.01.2017 08:44:57 TSI
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