YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gülşehir'de huzur operasyonu yapıldı

Gülşehir'de huzur operasyonu yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gülşehir ilçesinde huzur operasyonu yapıldı.

Gülşehir'de İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın da katılmış olduğu huzur operasyonunda 182 şahsın kimlikleri kontrol edilirken kasten yaralama suçundan aranan İ.Ç isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan aparat ele geçirildiği öğrenildi. Yine Gülşehir'de yapılan araç kontrollerinde de bir şahıs üzerinden blow mini mod 2003 ibareli tabanca ile bir adet şarjör ele geçirilirken şahsın hakkında ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun muhalefeti suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde yapılan huzur operasyonu sonrasında 9 umuma açık iş yeri denetlenirken, 60 araç kontrol edildi. Yapılan araç kontrollerinde ise 6 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı.

(COŞ-SK)



18.01.2017 08:44:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER