Vali Azizoğlu'ndan istihdam müjdesi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, cazibe merkezi programının Erzurum'da istihdam sorununa önemli ölçüde çözüm getireceğini belirtti.

Kardelen TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Yazar Esat Bindesen'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Vali Azizoğlu, cazibe merkezleri programının bölgenin istihdam sorununa çözüm olacağına inandığını belirterek, "Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ili cazibe merkezi ilân etti. Bunları ayrıca kısımlara ayırdı. Erzurum, 4 ilin cazibe merkezi olarak ayrıca tasnif edildi. Bu dört ilimiz; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illeri. Geçen haftada cazibe merkezleri ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı çıktı ve yürürlüğe girdi. 5 günden itibaren Cazibe merkezleri ile ilgili yatırımcıların, talep ve yatırım isteklerinin karşılanması ve bununla ilgili meydana çıkacak konuların nasıl çözüleceği ile ilgili bir yol haritası çizildi. Biz, bakanlar kurulu kararı yayınlanmadan önce ilimize yatırımcıların geleceğine, şehrin bu mânâda büyük bir potansiyeli barındırdığına hâkikaten yürekten inanıyordum. Bu sebeple; geç kalmamak, yatırımcıların bizden talep edecekleri arsa ve alt yapı hizmetlerini bir an önce yerine getirebilmek için şehrimizde hemen 2. Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması için çalıştık.

Mâlûmunuz, önceki yıllardan var olan 50 hektarlık bir organize sanayi bölgesi yatırımı vardı. Buna alt yapı hizmetleri de yürütülmekteydi. Fakat cazibe merkezi ilân edilince, bunun yetmeyeceğini daha da büyütülmesi gerektiğine kani olduk ve O arazinin yanında hazineye ait olan araziyi de dâhil etmek sûretiyle 216 hektarlık bir bölümü 2. Organize sanayi bölgesi olarak tescil ettirdik.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından da bunun onayını aldık. İmâr plânlarını yaptık. Bu arsalarda yatırımcıların da arsa tahsis işlemine başladık.

Çıkan bakanlar kurulu kararında müteşebbisler, hükümetin görevlendirmiş olduğu kalkınma bankasına başvurularını yapacaklar öncelikle. Yapacakları yatırımı ve fizibilite raporunu sunacaklar. Banka kabul ettikten sonra onları bize yönlendirecek. Büyükşehir olan illerde YİKOP, Büyükşehir olmaya illerde ise İl Özel İdareleri yatırımcıların arsalarını temin edecek, altyapılarının oluşturacak aynı zamanda fabrikalarını yapacak. 30'a yakın yatırımcıya, organize sanayi bölgemizde arsa tahsislerini yaptık. 216 hektarlık organize sanayi bölgesinde %70'e varan bir doluluk yakaladık. Bu yatırımcıların hepsi de zaten cazibe merkezleri için öngörülen yatırımları yapma arzusunda olan yatırımcılar olduğu için bir problem olmayacağını düşünüyoruz ve hakikaten işi ileriye götürdük" diye konuştu.

"Şunu ifade etmek istiyorum ki; ''umduğumuzdan büyük bir ilgi ve alâka var. Hem Türkiye'den hem Yurtdışından. Tekstil sanayisinden, silah sanayisine kadar. İlaç sanayisinden, cam sanayisine kadar birçok önemli alanda, orta ve üst teknoloji yatırımlarda büyük bir talep var Erzurum'a" diyen Vali Azizoğlu, "216 hektarlık alanda yetmeyecek. Onun yanında 180 hektarlık bir alan var hazineye ait. Kalkınma bakanlığımızla onu da görüşerek, onunda haritalarını gönderdik. Orasının da şimdi imar planını hazırlıyoruz. Yatırımcılara oranın da tahsisini yapacağız. Yatırımcılar, Erzurum güzel bir yerdir diye gelmez. Yatırımcı, burada yatırım yapmaya elverişli bir ortam bulursa gelir. Erzurum o manada da böyle bir imkânı sağlayabilen bir şehir Çünkü Ovit Tüneli bitip, Kırık tünelleri tamamlandığında ki 2017'nin sonlarına doğru bunların hepsi bitmiş olacak. Yatırımcı da, Limana en kısa, en ucuz ve en güvenli şekilde nasıl varırım düşüncesinin hesabını yapıyor. Ovit tüneli de bunu sağlıyor" diye konuştu.

CAZİBE MERKEZLERİNİN SAĞLAYACAĞI İSTİHDAM

Vali Azizoğlu, Bakanlar kurulu kararı çıktıktan sonra Kalkınma Bankasına Erzurum'da cazibe merkezleri kapsamında yatırım için başvuran firma sayısının 111 olduğunu belirterek, "Biz onlardan önce başvuranlardan arsa tahsis ettiğimiz yatırımcı sayısı da şuanda 26 tane. (Erzurum dışından gelenlerin oluşturduğu rakam bu.) her bir firmanın yatırımı tamamlandığında en az 300-500-700 ve 1200 kişilik istihdam oluşturacak her bir fabrika. Bu demektir ki: ''biz 50 fabrika kursak burada, ortalama 500 kişi çalışıyor olsa 25 bin kişiye doğrudan bir istihdam sağlanmış olacak. Dolaylı istihdamla beraber bu belki 100 - 150 bin kişiyi bulacak" diye konuştu.

GÖRECEKSİNİZ Kİ AVRUPA'DA YAPILAMAYACAK KADAR GÜZEL BİR ORGANİZASYONU ERZURUM BAŞARMIŞ OLACAK.

Vali Azizoğlu önümüzdeki ay Erzurum'un ev sahipliği yapmaya hazırlandığı Avrupa Gençlik Kış Oyunlarıyla ilgili hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, "Eyof'a katılım sağlamayacak olan ülkeler birkaç ay önce zaten gelemeyeceğini belirtti. Onların gelememelerinin altındaki sebep can güvenliği değildir. Farklı nedenlerle gelmek istemediklerini ifade ettiler. Şuan itibariyle 40 ülke geleceğini ifade etti. Onlarla ilgili herhangi bir problem yok. Daha önce yaptığımız toplantılarda da buraya yurtdışından gelen tüm misafirlerimizin hepsi çok olumlu duygularla ülkelerine döndüler. Hepsi de, gittikten sonra daha çok takım ve sporcunun gelmesi için gayret ediyorlar. O sebeple Avrupa ülkelerinin bir organizasyonu bu malûmunuz kış olimpiyatları

Rusya'dan Portekiz'e kadar 40 ülke 11 Şubatta inşallah Erzurum'umuza gelecek. Erzurumlular olarak, gelen misafirlerimizi, sporcularımızı ki bunlar 1600-1700 kişilik bir ekip. Bunları en iyi şekilde karşılayacağımıza, ağırlayacağımıza ve erzurumdan da güzel duygularla memleketlerine yolcu edeceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımız da bu konuda herhangi bir eksiklik olmaması adına çalışıyorlar. Ve biz her gün bu çalışmaları yerinde gidip görüyoruz.

Göreceksiniz ki Avrupa'da yapılamayacak kadar güzel bir organizasyonu Erzurum başarmış olacak.

Atlama kuleleri bitti. Bu hafta başında Avusturya'dan konunun sorumlusu bir uzman gelerek incelemelerini yaptı. %99 problem yok dedi. Ufak tefek eksiklikler için görüşüldü çözüm önerileri sunuldu. Eyowf başlamadan önce de birkaç test yarışması yapılacak.

Eyowf'un açılışı Kazım Karabekir Stadyumunda yapılacak. Herkes açılışa da, spor karşılaşmalarını izlemeye de gelebilir. Erzurum'dan ve il dışından herkes gelebilir. Yeter ki gelsinler biz gelmelerini istiyoruz. Ne kadar ilgi alaka gösterirlerse biz o kadar mutlu oluruz.

Güvenlik ile alakalı çok açık ve net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir

Erzurum'un da Avrupa kış olimpiyatlarını en iyi şekilde yapacağından, hiçbir eksiğe, yanlışa yada herhangi bir güvenlik zafiyeti verilmeden tamamlanacağına ben yürekten inanıyorum. Bütün görevlilerimiz var gücüyle çalışıyor.

Erzurum, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinin başında geliyor. Tüm misafirlerimin en güvenli ve en rahat şekilde ağırlayacağımızdan herkes emin olsun ve müsterih olsunlar.

Eyof'a sayın Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızı da davet edeceğiz. Bakanlar kurulu üyelerinin de tümü davet edilecek. Ben temenni ediyorum ki sayın cumhurbaşkanımız eyowf açılışına teşrif buyursunlar. çünkü 40 ülkeden bin 600'e yakın sporcu ilimize gelecek. Böyle bir uluslar arası faaliyette sayın cumhurbaşkanımız da görmek tüm Erzurumluları da mutlu edecektir." Diye konuştu.

BÜYÜK DAĞIN BÜYÜK RÜZGÂRI OLUR

Vali Azizoğlu, devam eden terör operasyonları ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine ise, "Büyük dağın büyük rüzgârı olur. Türkiye cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Büyük bir devlet olması hasebiyle de bu devletle meselesi olanların devletle sıkıntıları olur. İçimizden ve dışımızdan Türkiye Cumhuriyetini sıkıntıya sokmak isteyen gruplar tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de var. Bundan sonra olacaktır. Çünkü Türkiye cumhuriyetinin bulunduğu topraklar dünyanın merkezîdir. Bu coğrafyada hâkim olan Türk milleti, bu coğrafyadan geçip dünyaya nizam vermiş ve barışı- huzuru götürmüştür.

Bugünde Türkiye cumhuriyeti güçlü olursa, çevresine de barış, huzur ve kardeşliği getirecektir.

Erzurum üzerinde de oyunlar oynanıyor. Onlar oyunlarını oynayacak biz oyunları bozacağız. Ama her oyunu bozacağız. Erzurum üzerinde de oyunlar oynanıyor. Bunlara genel olarak eşkıya diyorum bu eşkıyalar geçmişte olduğu gibi bugün de eşkıyalık yapmaya devam ediyorlar. Bugün belki yalnızca tarz ve yön değiştirdiler. Devlette eşkıya ile nasıl baş edebileceğini bilir. Emin olun ki Erzurum bundan 6 ay öncesinden çok daha huzurlu bir şehirdir. Çok daha rahat ve güvenli bir şehirdir.

Kimsenin herhangi bir ilçeye giderken herhangi bir sıkıntısı yok.

Bu terör belasından da devlet en kısa zamanda kurtulacaktır. Ben buna inanıyorum. Tüm Erzurum'un da bu düşüncede olduğunu ben biliyorum" şeklinde cevap verdi.

Vali Azizoğlu, Erzurum'un bazı ilçelerinde görevden alınan belediye başkanları ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Bunlar kayyum değil hukuken, bunlar belediye başkan vekilidir. Yani oranın belediye başkanları görevden alındı, onların yerine idare, kanundan doğan yetkisini kullanarak belediye başkanlığına vekâleten atamalar yaptı. Biz Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs'a Kaymakamları belediye başkan vekili olarak göreve atadık. Vatandaşlar bugune kadar almadıkları hizmetleri kısa zamanda almaya başladılar. Keşke daha önce atama olsaydı da biz gidip hizmet alsaydık diyen nice insanla karşılaştım" diye cevap verdi.

BÜROKRATİK ENGELLERİ NASIL AŞACAĞIZ?

"Erzurum'da bürokratik engel yoktur" diyen Vali Azizoğlu, "Her kimin yatırım yapma talebi varsa buyursun gelsin. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Daha geçen hafta Türk - Arap iş adamları federasyonu Erzurum'a geldiler ve biz onları her yere götürdük, gezdirdik ve çok anlamlı duygularla döndüler.

Bu konuda bürokratik engel olduğunu asla kabul edemem. Eğer bizim dışımızda bilmediğimiz bir yanlışlık yapılmışsa haberimiz olsun. Yeter ki yatırım yapalım, yeter ki Erzurum'a taş üstüne taş koyalım" şeklinde konuştu.

18.01.2017 09:19:34 TSI

