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Halep'e yardım TIR'ları dualarla uğurlandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinin organize ettiği "Halepli Kardeşlerimize İnsani Yardım" kampanyası kapsamında hazırlanan 5 TIR dualarla uğurlandı.

Sultanbeyli Erzurumlular Dernek Başkanı Ali Sezer konuşmasında, "Bugün topladığımız yardımları kardeşlerimize ulaştırmak için TIR'larımız yola çıkıyor. Hemen yanı başımızda cereyan eden olaylara duyarsız kalamazdık. Bizde dernek olarak karınca kararınca kanayan yaraya merhem olabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Kampanyamıza destek veren yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 100 bin liralık bir yardım için yola çıktık ama kısa zamanda hedeflediğimiz rakamın üzerine çıkmış olmamız da bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Kızılay Sultanbeyli Şube Başkanı Ali Bulut'ta, Sultanbeyli Erzurumlular Derneğine duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise konuşmasında, "Sultanbeyli Erzurumlular Derneği gerek sosyal hizmetleriyle, gerek yardım hizmetleriyle, gerekse yapmış olduğu etkinliklerde Sultanbeyli'de hep önder olmuştur. Bu bağlamda dernek başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 5 TIR dualarla uğurlandı.

(ERZ-AA-Y)



18.01.2017 09:20:32 TSI

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