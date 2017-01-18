YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Antalya'da planlı elektrik kesintisi



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Alanya, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek Mahallesi (bir kısmı), Ünsal, Şafak, Avni Tolunay, Duraliler ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri

Alanya: 09.00-14.00 Cikcilli Saraybeleni Mahallesi Hacıbaba, Barbaros, Arıkanlılar ve Çarşamba Caddeleri

Demre: 08.30-17.00 Toptancı Hali Belören Göynük Mevkii

Kaş: 09.00-17.00 Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii ve Gökseki Merkez Mevkii

Kemer: 09.00-16.00 Beycik ve Ulupınar Mahalleleri

Kumluca: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Hal Mevkii

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri

Serik: 08.30-18.30 Boğazkent Mahallesi

Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii

Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Köseler, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 09:21:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER