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Antalya'da planlı elektrik kesintisi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:16
Antalya'da planlı elektrik kesintisi

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Alanya, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek Mahallesi (bir kısmı), Ünsal, Şafak, Avni Tolunay, Duraliler ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri
Alanya: 09.00-14.00 Cikcilli Saraybeleni Mahallesi Hacıbaba, Barbaros, Arıkanlılar ve Çarşamba Caddeleri
Demre: 08.30-17.00 Toptancı Hali Belören Göynük Mevkii
Kaş: 09.00-17.00 Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii ve Gökseki Merkez Mevkii
Kemer: 09.00-16.00 Beycik ve Ulupınar Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Hal Mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri
Serik: 08.30-18.30 Boğazkent Mahallesi
Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii
Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Köseler, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri
(SÇ-SÇ-Y)

18.01.2017 09:21:32 TSI
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