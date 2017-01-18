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Yüksekova'da soğuk algınlığı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:16
Yüksekova'da soğuk algınlığı
Yüksekova'da soğuk algınlığı
- İlçede günde 500 hasta soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuruyor

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günde 500 kişi soğuk algınlığı şikayetiyle doktora başvuruyor.
Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da, devlet hastanesinin acil polikliniği soğuk algınlığı nedeniyle başvuran hastalarla doluyor. Hastanede görevli Doktor Yunus Emre Özgüver, günde yaklaşık 500 hastanın ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayetleriyle Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu söyledi. Antibiyotik kullanımının soğuk algınlığı tedavisinde pek bir işe yaramadığını belirten Özgüver, "Genellikle bu hastalıklar bir haftada kendiliğinden geçiyorlar. Yapılacak tek şey; sık sık el yıkama, bulunduğunuz alanı havalandırma, toplu olan alanlardan mümkün olduğunca uzak durmaktır. Bunun yanında bol sıvı tüketmek ve vitamin desteği de faydalı oluyor" dedi.
Acil servise başvuran hastaların genelde hastalıktan kurtulmak için serum tedavisi talep ettiğini belirten Özgüver, "Serum tedavisinin bu işi çözeceğine dair bir düşünce var, ama bizim burada taktığımız serumlar yaklaşık 2 bardak suya denk geliyor. Yani bu hastalar 2 bardak su içtiklerinde bizim taktığımız serumu almış oluyorlar. Normalde bunun tedavisinde de hiçbir zaman serum kullanılmaz, ama hastalarımızın bu yönde çok fazla talebi oluyor. Biz de hastalarımızı geri çevirmek, kırmak istemiyoruz. Bu da acil serviste bir yoğunluğa sebep oluyor" diye konuştu.
(EÇ-ÖO-MSA-Y)

18.01.2017 09:21:33 TSI
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