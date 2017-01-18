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Menderes'in raporu Başbakan'da



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İZMİR (İHA) - Menderes'te yaşanan sera felaketiyle ilgili hasar tespit raporu Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu tarafından, Başbakan Binali Yıldırım'a verildi.



Menderes'te aşırı kar yağışı sonrası yıkılan ve ağır hasar gören seralarla ilgili hazırlanan 10 sayfalık hasar tespit raporu, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu tarafından, Başbakan Binali Yıldırım'a iletildi. AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli'nin de yer aldığı görüşmede Başkan Soylu, Başbakan Yıldırım'dan mağduriyetin giderilmesi için talepte bulundu.



"Yaralar sarılacak"

Görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemizde yaşadığımız felaket sonrası seralarımızda çok büyük hasar oluştu. 19 mahallemizde 750'ye yakın vatandaşımız mağdur oldu. Yaşanan sıkıntıyla ilgili tespitlerimizi yaparak Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a bir rapor hazırlayarak sunduk. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede raporu detaylı olarak inceledi ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Menderesli ve İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da iletti. Sayın Başbakanımıza teşekkür ederim. Şükür ki milletin derdiyle dertlenen bir Başbakanımız var. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

(CA)



18.01.2017 09:37:38 TSI

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