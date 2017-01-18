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AFAD ve ASÜ'den Başkan Koçak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürü Cezmi Türkmen, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekanı Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Emin Koçak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Başkan Koçak, kent nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını kaydetti. Bu nedenle kentte tarım ve hayvancılığın son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Koçak, çiftçiler için, ülke üretimi ve ekonomisi için tüm olumsuzluklara inat çalıştıklarını söyledi.

(YC-AH-Y)



18.01.2017 09:42:30 TSI

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