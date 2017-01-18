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"Sen De Harçlığını İnsanlığa Paylaş" kampanyası

- Öğrenciler harçlıklarını Halep'ten gelen öğrencilere bağışladı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Vize İlçesi Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Ezginur Akyol ve Simay Aksoy, Halep'ten gelen çocukların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için "Sen De Harçlığını İnsanlığa Paylaş" sloganı ile sınıf öğretmenleri Mehtap Tane İşbilen ve Okul Müdürü Hakkı Demircanlı'nın destekleriyle okullarında bir yardım kampanyası başlattılar.

Öğrenciler, "Sen De Harçlığını İnsanlığa Paylaş" sloganı ile başlattıkları bu kampanya ile özellikle savaşın acımasız yüzünü gören Halepli kardeşlerine yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa unutturmak için cep harçlıklarını "Kızılay Halep İnsani Yardım Operasyonu Projesine" bağışlayarak yanlarında olduklarını hissettirmek istediler.

Vize Kaymakamı Soner Zeybek, kampanyayı başlatan öğrenciler, öğretmenleri, okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bayrak'ı kabul ederek, böyle bir farkındalık oluşturdukları için, başta öğrenciler olmak üzere katkıda bulunan herkesi tebrik etti. Kaymakam Zeybek, bu tür sosyal farkındalık projelerinin artırılmasının, birlik ve beraberlik ruhuna katkı sunacağını ifade etti.

Harçlıkların bir diğer kısmını ise, okullarında lösemi hastası olan bir arkadaşlarından hareketle bu hastalıkla mücadele eden Lösev'e bağışlama kararı aldılar.

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bayrak, yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür etti. Bayrak, "Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde minik yüreklerden gelen yardım çığlıklarına kulak veren öğrencilerimize örnek davranışlarından dolayı teşekkür eder, yarınların umudu çocuklarımıza ilham kaynağı olmasını ümit ederiz" dedi.

(KA-MEF-Y)



18.01.2017 09:45:52 TSI

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