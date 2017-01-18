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Doğaltaş sektörü katma değerli ürün ihraç edecek

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:41
Doğaltaş sektörü katma değerli ürün ihraç edecek
Doğaltaş sektörü katma değerli ürün ihraç edecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - İhracatta katma değerinin yüzde 90'dan fazlası Türkiye'de kalan, 2023 yılı için 7 milyar dolarlık ihracat hedefi olan Doğaltaş sektörü, daha katma değerli ürün ihracatı için URGE Projesi'nde güçlerini birleştirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ile başlatılan "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" adlı URGE projesi start aldı. Proje maliyetinin yüzde 75'ini Ekonomi Bakanlığı desteklerken, yüzde 25'ini katılan firmalar karşılayacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 23 firmanın katıldığı "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi'nde ilk olarak firmaların "İhtiyaç Analizi Çalışması" tamamlandı.
Katılımcı firmalara birebir ziyaretler yaparak URGE Projesine katılan firmaların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "İhtiyaç Analizi Çalışması kapsamında katılımcı 23 firma ile gerçekleştirilen görüşmeler süresince edinilen bilgiler ışığında firmaların rekabetçiliklerini ve ihracat hacimlerini artırmak için taslak bir yol haritası hazırladık. Ayrıca gerçekleştirilen pazar araştırması ile de doğaltaş sektörü için fırsat niteliğinde görülen pazar önerilerini URGE Projesi'ne katılan firmalarımızla paylaştık" diye konuştu.

"İhtiyaç Analizi Çalışması"nda firmalarla yapılan bire bir görüşmeler sonrasında katılımcı firmaların planlama, kalite, pazarlama, tasarım yetkinlikleri ile ilgili tespitleri firmalar ile paylaştıklarını anlatan Kaya, bu sayede firmaların zayıf yönlerini güçlendirme, güçlü taraflarını ise daha üst seviyeye çıkarmaya yoğunlaşmaları fırsatını sunduklarını dile getirdi.

Hedef, Doğaltaş ihracatında işlenmiş ürün payını yüzde 80'e çıkarmak
Türkiye'nin 2016 yılında Ocak - Kasım döneminde 1 milyar 657 milyon dolarlık doğaltaş ihracatında işlenmiş ürün payının 857 milyon dolar olduğu bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya şöyle devam etti: "Türkiye'nin doğaltaş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 52 seviyesinde. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin 2016 yılı 11 aylık döneminde yaptığı 482 milyon dolarlık ihracatta ise işlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 seviyesinde. Amacımız "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" projesiyle amacımız bu oranı yüzde 80'e çıkarmak. Blok olarak mermer ihracatı yerine projelere işlenmiş ürün ihraç etmek"

Eğitim, danışmanlık ve yurtdışı faaliyet komiteleri kuruldu
"İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim, tanıtım, danışmanlık faaliyetleri ile ilgili olarak eğitim, danışmanlık ve yurtdışı faaliyet komiteleri kuruldu.
(MB-E)

18.01.2017 09:46:00 TSI
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