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KODA'nın ikinci yıl gururu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:44
KODA'nın ikinci yıl gururu
KODA'nın ikinci yıl gururu
- Pekin Kırgız ile sanat şöleni

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), kuruluşunun ikinci yıl dönümünü muhteşem bir sanat şöleniyle kutladı. Gecede, Türk Operası'nın duayenlerinden Pekin Kırgız da konuk sanatçı olarak İzmirli müzikseverler ile buluştu.

Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından oluşturulan ilk kadrolu orkestra olma özelliğini taşıyan KODA, ikinci sanat yılını unutulmaz bir konserle taçlandırdı. KODA'nın 'Ustalara Saygı' temalı konserlerinin de ilki olan etkinlik, Atakent'teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Şef Oğuzhan Kavruk'un yönettiği konserde, Türk Operası'nın en önemli seslerinden tenor Pekin Kırgız ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım da solist olarak sanatseverlerin karşısına çıktı.

Muhteşem buluşma
Dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin yorumlandığı sanat şöleni, yaklaşık iki saat sürdü. Salonu tamamen dolduran İzmirli müzikseverler de usta ve genç sanatçıların muhteşem buluşmasına hayranlıkla tanıklık etti. Gecede ayrıca, Türk Operası'na katkılarından dolayı Pekin Kırgız'a plaket de sunuldu.

"Sanatın başkenti"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızı kültür ve sanatın başkenti haline getirme hedefimizin en önemli adımlarından biri olarak oluşturduğumuz orkestramız, başarılarla dolu iki yılı geride bıraktı. Genç sanatçılarımız, hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği onlarca konserle Karşıyakamızı temsil etti, gurur kaynağımız oldu. Kuruluş yıl dönümlerinde de bu başarılara yakışan bir konsere imza atan gençlerimize ve bizleri onurlandıran konuk sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanat adına, hep birlikte çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.
(CA)

18.01.2017 09:48:52 TSI
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