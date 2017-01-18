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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Vali Ceylan'dan TESKİ'ye teşekkür

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:44
Vali Ceylan'dan TESKİ'ye teşekkür
Vali Ceylan'dan TESKİ'ye teşekkür

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret ederek, yeni kurulan bir kurum olmasına rağmen kısa sürede yaptıkları başarılı çalışmaları nedeniyle TESKİ'ye teşekkür etti.
Genel Müdür Başa, Vali Ceylan'ı TESKİ Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim İçöz, A. Soner Ergin, İ. Feyzi Ünal ve TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tekin ile birlikte karşıladı.
Genel Müdür Başa'nın makamında gerçekleştirilen ziyarette TESKİ'nin il genelinde yaptığı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Müdür Başa özellikle, Tekirdağ'ın Türkiye genelinde içme suyu kalitesinde en başarılı iller arasına girmesinin sürecini anlattı.
Vali Ceylan, TESKİ'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi. TESKİ'nin yeni kurulan bir kurum olmasına rağmen, bu derece önem taşıyan yatırımlar yapmasını gayet başarılı bulduğunu belirterek, Genel Müdür Başa ve uzman TESKİ ekibine teşekkür etti. Genel Müdür Başa günün anısına Vali Ceylan'a TESKİ Genel Müdürlüğünü hatırlatacak bir plaket takdim etti.
Vali Ceylan, TESKİ Şeref Defterini de imzaladı. Tüm TESKİ abonelerine hizmet veren ALO 185 Çağrı Merkezini de ziyaret eden Vali Ceylan, bir abonenin çağrı merkezini arayarak aldığı hizmetin süreci hakkında bilgi aldı ve çağrı merkezi çalışanlarına iyi çalışmalar diledi.
(HLD-MEF-Y)

18.01.2017 09:49:00 TSI
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