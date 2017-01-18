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Aydınlı kayakçılardan çifte başarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan "Alp Disiplini B Grubu Kayak grup yarışmaları Kayseri'nin Erciyes ilçesinde gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen kayak grup yarışmalarına Aydın'ı temsilen Büyük Erkekler kategorisinde 3, U21 Bayanlar'da 1, U18 Erkekler'de 2, U16 Erkekler'de 2 ve U14 Erkekler'de 1 sporcu olmak üzere toplam 9 sporcu mücadele etti.



Zorlu geçen müsabakalarda 254 sporcu birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele sergiledi. Yarışmalar neticesinde Büyük Erkekler kategorisinde Aydın'ı temsilen katılan Mahmut Akbudak 2'nci ve Büyük Bayanlar kategorisinde Tuba Yıldırım 3'üncü oldu.

Efeler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda eski milli kayak sporcusu olan Mithat Yıldırım, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Efeler İlçe Müdürü Mithat Yıldırım başarılı derecelerden dolayı Mahmut Akbudak'ı ve Tuba Yıldırım'ı tebrik etti.

(MB-S)



18.01.2017 09:55:33 TSI

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