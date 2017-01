YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karın Sancısı Aydın'ı Sardı

AYDIN (İHA) - Aydın'da son günlerde etkili olan bir virüs yeden yetmişe herkesi hastanelik etti. Karın ağrısı ve ishal şikayeti başta olmak üzere yakaladığı herkesi halsizleştiren virüs nedeniyle hastanelerde yatacak yer kalmadığı öğrenildi.

Aydın'da yaklaşık 10 gündür etkili olan virüsün çocukların yanı sıra yetişkin ve yaşlıları da etkilediğini belirten sağlık görevlileri, hastanelerde yatacak yer kalmadığı için pek çok hastanın sedyeler üzerinde koridorlarda tedavi edilmeye çalışıldığını belirttiler. Hastanelerin acil servislerine her gün 600'ün üzerinde müracaat olduğu öğrenilirken, artan nüfus ve yaşanan virüs salgını ile birlikte Aydın'da mevcut hastanelerin yetersiz kaldığı belirtildi. Şu anda pek çok serviste durumu çok acil olmayan hastalara yatış için sıra verilirken hastanelerdeki acil servislerin müşahede bölümlerindeki yataklar bile sürekli dolu oluyor.

Koridorlara Sedye Yerleştirildi

Olağanüstü durumların yaşandığı Aydın Efeler merkezdeki devlet hastanelerinde son günlerde baş gösteren karın ağrısı şikayetleri ile nedeniyle artan hasta yoğunluğuna çare arandığı belirtildi. Yoğunluğun had safhada olduğu Atatürk Devlet Hastanesi'nde pek çok hasta yatakların boşalıp kendisine sıra gelmesine koridorlarda kurulan sedyeler üzerinde bekliyor. Mevcut hastanelerin Aydın'a yetersiz gelmeye başladığını belirten vatandaşlar ve sağlık çalışanları bir an önce kent hastanesinin yapılmasını istedi.

Öte yandan her gün yüzlerce kişinin müracaat ettiği Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde geceleri muayene olmak için bekleme süresi yarım saat ile 1.5 saat arasında değişiyor. Gerek Aydın Devlet gerekse Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat eden bir hasta kapıda görevli bir hemşire tarafından ateşi ve tansiyonu ölçülüp ön muayeneden geçtikten sonra durumu bekleyen hastalardan daha acil görünür ise o zaman içeri alınıyor.

