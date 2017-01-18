18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çakacak: "Mersin'i güçlendirecek önemli yatırımlar hızla devam ediyor"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:54
Çakacak: "Mersin'i güçlendirecek önemli yatırımlar hızla devam ediyor"
Çakacak: "Mersin'i güçlendirecek önemli yatırımlar hızla devam ediyor"
- ÇKA Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planı Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 2017-2023 Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ile 2017 Eylem Planı'nın kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla hazırlandığını belirterek, Mersin'i güçlendirecek önemli yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planı Toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi. Divan Otel'de düzenlenen toplantıya, Vali Çakacak'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, meslek odaları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Vali Çakacak, Mersin'in, sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendiren ve Türkiye'nin gelişimine en fazla katkıyı sunan illerden biri olduğunu ifade etti. Kentin bu özelliğini güçlendirecek önemli yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Çakacak, tüm Mersin dinamiklerinin bir an önce faaliyete geçmesini beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ihale sürecinin tamamlanarak yapım aşamasına gelmesinde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Çakacak, çalışmaların sürüdüğü Mersin-Antalya sahil yolu, Mersin-Adana karayolu, Silifke-Mut-Karaman yolu, Mersin-Adana demiryolu çalışmalarının hızla devam ettiğini bildiren Çakacak, Mersin'i sağlık sektöründe bir üs haline getirecek Mersin Şehir Hastanesi'nin de en kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.
2017-2023 Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ile 2017 Eylem Planı'nın kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla hazırlandığını ifade eden Çakacak, bu çalışmalarda Mersin'e yapılacak yatırımları arttıracak, girişimcilik kültürünü geliştirecek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değerli üretimi teşvik edecek bazı temel hedeflerin de belirlendiğini kaydetti. Tüm kesimlerin bu strateji ve eylem planında belirtilen hususlara hassasiyetle yaklaşmasının ve üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmesinin önemine değinen Çakacak, bugüne kadar Mersin söz konusu olduğunda bir araya gelerek oluşturulan sinerji ve sergilenen birlikteliğin, bu strateji ve eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda da ortaya konacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.
ÇKA Genel Sekreteri Altunsu ise ajansın yürüttüğü ve hayata geçirdiği çalışmaların amacının Çukurova bölgesini her anlamda üretim ve cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirterek, Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Toplantıda, kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Strateji ve Eylem Planı hakkında görüş ve önerilerini dile getirdiler.
(KYM-Y)

18.01.2017 09:58:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

MERSİN'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Anamur'dan askerlere muz desteği
YEREL

ANAMUR'DAN ASKERLERE MUZ DESTEĞİ
Başkan Kocamaz, Mersin'deki bütün otellerin 'engelli dostu' olmasını istedi
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, MERSİN'DEKİ BÜTÜN OTELLERİN 'ENGELLİ DOSTU' OLMASINI İSTEDİ
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Vali Çakacak, sosyal medyadan 'kahve içme' talebinde bulunan takipçilerini kırmadı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, SOSYAL MEDYADAN 'KAHVE İÇME' TALEBİNDE BULUNAN TAKİPÇİLERİNİ KIRMADI
Sel sularının tahrip ettiği ev, sahiplerinin talebi üzerine yıkıldı
YEREL

SEL SULARININ TAHRİP ETTİĞİ EV, SAHİPLERİNİN TALEBİ ÜZERİNE YIKILDI
MDOB, Aydın Gün anısına konser verdi
YEREL

MDOB, AYDIN GÜN ANISINA KONSER VERDİ

GÜNCELLEME - Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Mersin'de ulaşım atağı
YEREL

MERSİN'DE ULAŞIM ATAĞI
Erdemli Belediyesi'nin camilere hizmeti devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN CAMİLERE HİZMETİ DEVAM EDİYOR
&quot;Mersin Yağmursuyu Master Planı&quot; toplantısı
YEREL

"MERSİN YAĞMURSUYU MASTER PLANI" TOPLANTISI
Ercik, sel baskınları konusunda belediyeleri uyardı
YEREL

ERCİK, SEL BASKINLARI KONUSUNDA BELEDİYELERİ UYARDI
Kocamaz: &quot;Ankara'nın Mersin'in sesini duyması gerekiyor&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "ANKARA'NIN MERSİN'İN SESİNİ DUYMASI GEREKİYOR"
Çakacak, &quot;Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır&quot;
YEREL

ÇAKACAK, "BİR DAHA BÖYLE AFETLERİN YAŞANMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINACAKTIR"
Mersin GİAD üyeleri yeteneğini ortaya çıkardı
YEREL

MERSİN GİAD ÜYELERİ YETENEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Mersin'de terör operasyonları
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONLARI
Şehit Fethi Sekin Mersin'de anıldı
YEREL

ŞEHİT FETHİ SEKİN MERSİN'DE ANILDI