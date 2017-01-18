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Bozdağ, İzmirli kayakseverleri bekliyor



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Haber : Onur Şahan

Kamera : Onur Şahan

İZMİR (İHA) - Kış turizminde Ege Bölgesi'nin Uludağ'ı olarak kabul edilen Ödemiş ilçesindeki Bozdağ, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğal güzellikleri ve coğrafi konumu sebebiyle dört mevsim yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olan Bozdağ, bu kış beklenenden fazla kar yağışı aldı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi bulduğu turistik bölge, yarı yıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

Özel bir firma tarafından işletilen kayak tesislerinin müdürü Ali Altıntaş, tesislerin şimdilik konaklamaya kapalı olduğunu belirterek, günübirlik ziyaretçileri Bozdağ'a beklediklerini söyledi. Geçen yıl 29 yıllığına kiralanan tesislerde bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altıntaş, iki haftadan bu yana Bozdağ'ın iyi bir kar yağışı aldığını belirterek, geçtiğimiz hafta sonu tesislerin günübirlikçilerin akınına uğradığını söyledi. Şu an tesisler civarında 60 cm ile 1 metre arasında kar bulunduğunu beliren Altıntaş, Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren havanın açılmasını beklediklerini, İzmirli kayakseverleri tesislerde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Konaklama dışında tesislerde kafeterya hizmetinin bulunduğunu ifadeden Altıntaş, kayak pisti ile telesyejin de faal olduğunu belirtti. Bölgenin en büyük sorununun ulaşım ve elektrik olduğunu aktaran Altıntaş, Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyesinin bölgeye önem vermesi gerektiğini, kayak tesislerine giden yolun mutlaka genişletilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

3 yıl atıl kaldı

1994 yılında yapılan ve 1998 yılında hizmete açılan İzmir'in Ödemiş ilçesi sınırları içindeki Bozdağ Kayak Tesisleri, 2013 yılına kadar İl Özel İdaresi veya kiracı şirketler tarafından işletildi. 2013 yılında çığ düşmesi sonucu pistler ve telesiyej zarar görünce kapandı. Onarım için gerekli 1 milyon TL'lik ödenek bulunamadığı için tesisler o yıldan bugünü kapalı kaldı. İl Özel İdareleri'nin 2014 yılında kapatılmasından sonra ise tesis Orman Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Orman Genel Müdürlüğü, tesisi 29 yıl süreyle kiralamak için ihale açmıştı. Bozdağ Kayak Tesisleri'nde otel ve yemekhane binası, 3 bin 53 metrekare kapalı alan, iki katlı bina, teleski, telesiyej yer alıyor.

(OŞ-ÖA)



18.01.2017 10:20:45 TSI

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