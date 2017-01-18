Oltu Çayında 2.5 kiloluk sazan balığı yakaladı
(Fotoğraflı)
Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu'nun esnaflarından Kenan Üstün Hobi olarak yapmış olduğu Olta balıkçılığında, Oltu Çayında Oltasına 2.5 kilogramlık sazan düştü.
Kenan Üstün, "Yıllardır olta ile balık tutarın fakat bugüne kadar Oltu çayında 2.5 kiloluk balık yakalamıştım. Bu balık sanırım Oltu çayında bir rekordur daha önce kimsenin 2,5 kilo sazan balığı yakaladığını duymadım" dedi.
Kenan Üstün, "Bu balıkların yaşam alanlarını çok kirletiyoruz ben özellikle Oltululardan çaya çöp atmasınlar ve kaçak avlanan balıkçılar tiriviri ile tutmasınlar tiriviri suda kopup kalınca yüzlerce balığın ölmesine sebep oluyor lütfen buna dikkat edelim" dedi.
(DMA-AT-Y)
18.01.2017 10:26:52 TSI
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